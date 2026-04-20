Le secteur touristique repose largement sur la projection imaginaire.



Une destination se vend moins sur une fiche technique que sur une promesse visuelle, émotionnelle et narrative. Le client achète une expérience avant de l’avoir vécue. Il se fonde donc sur des représentations.



Or c’est précisément là que la présomption d’artificialité devient problématique.



Lorsqu’un internaute découvre une plage parfaite, une chambre d’hôtel sans défaut, un coucher de soleil irréel sur une destination exotique ou une vidéo de drone impeccablement montée, une question peut désormais émerger : " Est-ce vraiment comme cela, ou est-ce une mise en scène générée par intelligence artificielle ? "



Ce doute est corrosif car dans le tourisme, la confiance conditionne l’acte d’achat.

Un client qui doute de la véracité de la promesse visuelle doute aussi, mécaniquement, de la sincérité de la marque qui la porte.



À terme, le risque est clair : une partie des professionnels du secteur pourrait voir leurs contenus les plus qualitatifs produire l’effet inverse de celui recherché.



Plus une communication semblera parfaite, plus elle pourra paraître suspecte ! Comment éviter ce piège ?

