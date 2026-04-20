La présomption d’artificialité, un nouveau défi de confiance pour le tourisme - Image générée par IA
Vous est-il arrivé de regarder une vidéo de voyage, une photo de paysage spectaculaire ou une publicité pour un hôtel, puis de vous demander immédiatement si ce contenu avait été généré par intelligence artificielle ?
Si oui, vous avez probablement déjà expérimenté ce que j’appelle la "présomption d’artificialité".
Ce phénomène désigne une évolution simple mais lourde de conséquences.
À mesure que l’intelligence artificielle générative devient capable de produire des contenus audiovisuels de plus en plus réalistes, le public commence à suspecter par défaut qu’un contenu très esthétique ou particulièrement parfait a été artificiellement fabriqué.
Le doute s’étend désormais à l’ensemble des productions visuelles et éditoriales diffusées en ligne.
Autrement dit, la qualité visuelle n’est plus automatiquement perçue comme une preuve de professionnalisme, elle peut devenir, paradoxalement, un facteur de suspicion.
Si oui, vous avez probablement déjà expérimenté ce que j’appelle la "présomption d’artificialité".
Ce phénomène désigne une évolution simple mais lourde de conséquences.
À mesure que l’intelligence artificielle générative devient capable de produire des contenus audiovisuels de plus en plus réalistes, le public commence à suspecter par défaut qu’un contenu très esthétique ou particulièrement parfait a été artificiellement fabriqué.
Le doute s’étend désormais à l’ensemble des productions visuelles et éditoriales diffusées en ligne.
Autrement dit, la qualité visuelle n’est plus automatiquement perçue comme une preuve de professionnalisme, elle peut devenir, paradoxalement, un facteur de suspicion.
Une rupture culturelle déjà visible
Ce basculement est déjà perceptible dans les usages numériques.
Sur les réseaux sociaux notamment, il n’est plus rare de voir des internautes scruter les commentaires d’une publication pour vérifier si d’autres se demandent si l’image est "réelle" ou "faite par (ou avec) de l’IA".
Cette réaction devient un réflexe collectif. Le phénomène touche d’abord et surtout les métiers créatifs.
De nombreux illustrateurs, photographes ou artistes numériques documentent désormais publiquement leur processus de création pour prouver que leur travail est authentique. Ils ne se contentent plus de montrer le résultat final. Ils montrent les étapes, les brouillons, les coulisses. En somme, ils doivent désormais prouver qu’ils ont bien créé ce qu’ils présentent.
Le tourisme n’échappera pas à cette logique. En réalité, il y est même particulièrement exposé depuis qu’il fait face une vague de désinformation sans précédent.
Pourquoi le tourisme est en première ligne
Le secteur touristique repose largement sur la projection imaginaire.
Une destination se vend moins sur une fiche technique que sur une promesse visuelle, émotionnelle et narrative. Le client achète une expérience avant de l’avoir vécue. Il se fonde donc sur des représentations.
Or c’est précisément là que la présomption d’artificialité devient problématique.
Lorsqu’un internaute découvre une plage parfaite, une chambre d’hôtel sans défaut, un coucher de soleil irréel sur une destination exotique ou une vidéo de drone impeccablement montée, une question peut désormais émerger : "Est-ce vraiment comme cela, ou est-ce une mise en scène générée par intelligence artificielle ?"
Ce doute est corrosif car dans le tourisme, la confiance conditionne l’acte d’achat.
Un client qui doute de la véracité de la promesse visuelle doute aussi, mécaniquement, de la sincérité de la marque qui la porte.
À terme, le risque est clair : une partie des professionnels du secteur pourrait voir leurs contenus les plus qualitatifs produire l’effet inverse de celui recherché.
Plus une communication semblera parfaite, plus elle pourra paraître suspecte ! Comment éviter ce piège ?
Une destination se vend moins sur une fiche technique que sur une promesse visuelle, émotionnelle et narrative. Le client achète une expérience avant de l’avoir vécue. Il se fonde donc sur des représentations.
Or c’est précisément là que la présomption d’artificialité devient problématique.
Lorsqu’un internaute découvre une plage parfaite, une chambre d’hôtel sans défaut, un coucher de soleil irréel sur une destination exotique ou une vidéo de drone impeccablement montée, une question peut désormais émerger : "Est-ce vraiment comme cela, ou est-ce une mise en scène générée par intelligence artificielle ?"
Ce doute est corrosif car dans le tourisme, la confiance conditionne l’acte d’achat.
Un client qui doute de la véracité de la promesse visuelle doute aussi, mécaniquement, de la sincérité de la marque qui la porte.
À terme, le risque est clair : une partie des professionnels du secteur pourrait voir leurs contenus les plus qualitatifs produire l’effet inverse de celui recherché.
Plus une communication semblera parfaite, plus elle pourra paraître suspecte ! Comment éviter ce piège ?
L’authenticité devient un avantage concurrentiel
Dans ce nouveau contexte, produire de beaux contenus ne suffira plus, il faudra aussi produire des contenus crédibles.
Bien entendu, le sujet n’est pas de renoncer à l’IA générative. Cet outil offre des gains considérables en matière de productivité, de déclinaison créative et de marketing. Il serait absurde de s’en priver par principe mais il devient nécessaire d’encadrer son usage intelligemment.
Le véritable enjeu pour les professionnels du tourisme sera donc moins la sophistication de leurs contenus que leur capacité à démontrer leur authenticité.
Première piste, assumer la transparence lorsque l’IA est utilisée. Mentionnez explicitement qu’un visuel, une retouche ou une illustration a été généré ou enrichi par intelligence artificielle afin d’installer une règle de lecture claire. Cette discipline a un effet indirect puissant.
Si une marque précise systématiquement lorsqu’elle utilise l’IA, alors l’absence de mention devient elle-même un signal implicite d’authenticité.
Deuxième piste, montrer l’envers du décor. Les consommateurs feront davantage confiance à une destination ou à un établissement capable de documenter la réalité de ce qu’il propose.
Cela peut passer par des vidéos spontanées filmées sur site, des prises de parole de collaborateurs, des scènes de vie réelles avec clients, ou encore des contenus captés dans des conditions moins "parfaites" mais plus crédibles.
Dans le cas des tour-opérateurs, les éductours constituent à ce titre un excellent levier.
Montrez les repérages terrain, les visites de sites, les échanges avec les partenaires locaux ou les coulisses de la préparation des voyages pour contribuer à matérialiser le réel derrière la promesse commerciale.
Troisième piste, diversifier les formats de preuve.
Demain, les contenus les plus convaincants ne seront pas forcément les plus esthétiques, mais les plus difficiles à falsifier de manière crédible.
Témoignages clients spontanés, vidéos embarquées, stories en direct, contenus pris sur le vif, séquences non scriptées ou formats immersifs auront une valeur croissante dans la construction de la confiance.
Bien entendu, le sujet n’est pas de renoncer à l’IA générative. Cet outil offre des gains considérables en matière de productivité, de déclinaison créative et de marketing. Il serait absurde de s’en priver par principe mais il devient nécessaire d’encadrer son usage intelligemment.
Le véritable enjeu pour les professionnels du tourisme sera donc moins la sophistication de leurs contenus que leur capacité à démontrer leur authenticité.
Première piste, assumer la transparence lorsque l’IA est utilisée. Mentionnez explicitement qu’un visuel, une retouche ou une illustration a été généré ou enrichi par intelligence artificielle afin d’installer une règle de lecture claire. Cette discipline a un effet indirect puissant.
Si une marque précise systématiquement lorsqu’elle utilise l’IA, alors l’absence de mention devient elle-même un signal implicite d’authenticité.
Deuxième piste, montrer l’envers du décor. Les consommateurs feront davantage confiance à une destination ou à un établissement capable de documenter la réalité de ce qu’il propose.
Cela peut passer par des vidéos spontanées filmées sur site, des prises de parole de collaborateurs, des scènes de vie réelles avec clients, ou encore des contenus captés dans des conditions moins "parfaites" mais plus crédibles.
Dans le cas des tour-opérateurs, les éductours constituent à ce titre un excellent levier.
Montrez les repérages terrain, les visites de sites, les échanges avec les partenaires locaux ou les coulisses de la préparation des voyages pour contribuer à matérialiser le réel derrière la promesse commerciale.
Troisième piste, diversifier les formats de preuve.
Demain, les contenus les plus convaincants ne seront pas forcément les plus esthétiques, mais les plus difficiles à falsifier de manière crédible.
Témoignages clients spontanés, vidéos embarquées, stories en direct, contenus pris sur le vif, séquences non scriptées ou formats immersifs auront une valeur croissante dans la construction de la confiance.
Vers une nouvelle exigence de preuve
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La présomption d’artificialité marque une rupture plus profonde qu’un simple enjeu marketing : elle traduit le passage dans une économie de la preuve, où la qualité du contenu ne suffit plus à convaincre.
Il faut désormais attester -plus que jamais - du réel. Pour le tourisme, secteur fondé sur la promesse d’évasion et la projection émotionnelle, cette évolution impose un ajustement rapide.
Les professionnels qui comprendront tôt que l’authenticité devient un actif stratégique disposeront d’un avantage concurrentiel net.
Les autres risquent de découvrir, un peu tard, qu’à force de vouloir montrer des destinations parfaites, ils ont surtout donné l’impression qu’elles n’existaient pas !
Il faut désormais attester -plus que jamais - du réel. Pour le tourisme, secteur fondé sur la promesse d’évasion et la projection émotionnelle, cette évolution impose un ajustement rapide.
Les professionnels qui comprendront tôt que l’authenticité devient un actif stratégique disposeront d’un avantage concurrentiel net.
Les autres risquent de découvrir, un peu tard, qu’à force de vouloir montrer des destinations parfaites, ils ont surtout donné l’impression qu’elles n’existaient pas !
Guillaume Vigneron - Photo : Super Agence SAS
Guillaume Vigneron est le fondateur de La Super Agence SAS, cabinet de conseil et de formation spécialisé en IA générative, basé à Paris. Il accompagne les managers et comités de direction dans l’adoption opérationnelle et stratégique de l’IA générative, en structurant les usages, la gouvernance et les feuilles de route de transformation.
Son approche est centrée sur les enjeux de management, d’organisation et de performance liés à l’intégration de l’IA dans les entreprises. Il a déjà formé plus de 1 500 professionnels à l’usage concret de l’IA générative dans leur activité.
Guillaume Vigneron intervient également comme conférencier sur les sujets liés à l’IA, au futur du travail et à la transformation des organisations.
Son approche est centrée sur les enjeux de management, d’organisation et de performance liés à l’intégration de l’IA dans les entreprises. Il a déjà formé plus de 1 500 professionnels à l’usage concret de l’IA générative dans leur activité.
Guillaume Vigneron intervient également comme conférencier sur les sujets liés à l’IA, au futur du travail et à la transformation des organisations.