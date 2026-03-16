LATAM Airlines : Amsterdam et Bruxelles renforcent la connectivité entre l'Europe et l'Amérique du Sud

La proposition de valeur de LATAM s'étend bien au-delà du confort du siège, offrant une expérience immersive qui rend hommage à la richesse culturelle de l'Amérique du Sud. Le service à bord en classe Premium Business a été repensé pour proposer des menus gastronomiques en plusieurs temps mettant en avant les ingrédients et saveurs locaux, accompagnés d'une carte des vins sélectionnée par des sommeliers de renommée mondiale. Un élément différenciateur réside dans les nouveaux « ecokits » de confort, conçus par des artistes sud-américains émergents et fabriqués avec des matériaux durables et des éléments réutilisables, s'alignant sur l'engagement de durabilité du groupe. Le divertissement à bord est un autre pilier fondamental, renforcé par des accords stratégiques avec des plateformes leaders telles que Disney+, HBO Max et Paramount+, offrant un catalogue massif de films et séries sur des écrans haute définition de 18 pouces. Au sol, l'expérience est complétée par l'accès à des salons VIP exclusifs à São Paulo et dans les principaux aéroports européens, disposant de zones de douches, de buffets gastronomiques et d'espaces de travail silencieux, assurant que le voyage premium soit une expérience fluide et relaxante du comptoir d'enregistrement à la récupération des bagages.