LATAM Airlines : Amsterdam et Bruxelles renforcent la connectivité entre l'Europe et l'Amérique du Sud

Cette expansion est le fruit d'une vision à long terme visant à simplifier les voyages internationaux en offrant une continuité de service premium et une efficacité logistique inégalée.
En intégrant ces nouveaux nœuds à son réseau, LATAM garantit que les voyageurs d'affaires et de loisirs bénéficient d'une expérience de vol supérieure, soutenue par le réseau le plus robuste de la région et un service qui célèbre l'identité sud-américaine dans chaque détail, du décollage à l'atterrissage.
Expansion stratégique au cœur de l'Europe
LATAM Airlines renforce son leadership incontesté sur le marché transatlantique avec l'intégration d'Amsterdam et de Bruxelles à son réseau européen, marquant une étape clé de sa stratégie de croissance régionale pour l'année 2026. À partir du 30 mars 2026, la liaison directe entre Amsterdam-Schiphol et São Paulo-Guarulhos augmentera de manière significative sa présence opérationnelle pour offrir un total de six fréquences hebdomadaires, opérant les lundis, mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Cette augmentation répond à la forte demande de connectivité entre les Pays-Bas et le principal centre économique du Brésil. Peu après, le 2 juin 2026, la compagnie inaugurera officiellement son service direct au départ de l'aéroport de Bruxelles avec trois vols par semaine, faisant de la Belgique le neuvième marché national du groupe sur le continent européen. Avec ces ajouts, la compagnie opérera depuis 10 aéroports stratégiques en Europe, incluant des centres vitaux tels que Paris, Madrid, Barcelone, Londres, Milan, Rome, Francfort et Lisbonne. D'ici juillet 2026, le groupe atteindra un jalon de plus de 90 fréquences hebdomadaires entre les deux continents, optimisant les options de voyage pour le marché du Benelux et consolidant LATAM comme le choix privilégié pour sa capillarité et sa flexibilité horaire.
São Paulo, le hub définitif pour la connectivité régionale
Le choix stratégique de São Paulo-Guarulhos (GRU) comme destination principale pour ces nouvelles routes souligne son rôle inébranlable de centre de connexion le plus important de l'hémisphère sud et de moteur logistique de l'Amérique du Sud. Depuis ce hub massif, véritable poumon du réseau LATAM, les passagers européens peuvent accéder de manière agile et coordonnée à un réseau couvrant plus de 50 destinations sur le territoire brésilien, incluant des centres d'une grande importance économique et industrielle comme Rio de Janeiro, Brasilia, Curitiba ou Porto Alegre. De plus, l'infrastructure de GRU permet des connexions rapides vers plus de 120 destinations internationales dans toute la région, facilitant l'accès à des capitales clés telles que Santiago du Chili, Lima, Buenos Aires, Montevideo et Asunción. Pour les agences de voyages et les partenaires commerciaux du secteur trade, ce modèle de réseau signifie la capacité d'offrir une couverture territoriale profonde et diversifiée sous un code de compagnie unique et un standard de service constant. La centralisation des opérations à São Paulo réduit non seulement les temps de transit, mais offre également une sécurité opérationnelle et une simplicité administrative essentielles au succès des itinéraires complexes multi-destinations dans le Cône Sud.
Modernisation de la flotte et avant-garde sur le Boeing 787
Pour opérer ces nouvelles routes selon les standards les plus élevés de l'industrie, LATAM déploiera sa flotte moderne de Boeing 787-9 Dreamliner, l'un des appareils les plus efficaces et confortables au monde. Cette opération s'inscrit dans un ambitieux programme de rénovation intégrale des cabines représentant un investissement de plus de 360 millions de dollars pour le rétrofit de 24 avions. La nouvelle configuration intérieure se distingue par l'introduction de la suite Premium Business de Recaro (modèle R7), qui élève l'intimité du passager à un nouveau niveau grâce à l'incorporation de portes coulissantes individuelles, une caractéristique pionnière pour une compagnie de la région. Chaque suite dispose de sièges se transformant en lits totalement plats à 180° ("full-flat"), d'un accès direct au couloir pour tous les passagers et de vastes espaces de rangement ergonomiques. Le Boeing 787 améliore également l'expérience physique du voyageur grâce à sa technologie de pressurisation de cabine à plus basse altitude et ses systèmes d'éclairage d'ambiance qui aident à atténuer les effets du jet lag, permettant aux professionnels voyageant depuis l'Europe d'arriver à leurs destinations sud-américaines dans des conditions optimales pour entamer leur activité immédiate.
Une expérience premium intégrale et durable
La proposition de valeur de LATAM s'étend bien au-delà du confort du siège, offrant une expérience immersive qui rend hommage à la richesse culturelle de l'Amérique du Sud. Le service à bord en classe Premium Business a été repensé pour proposer des menus gastronomiques en plusieurs temps mettant en avant les ingrédients et saveurs locaux, accompagnés d'une carte des vins sélectionnée par des sommeliers de renommée mondiale. Un élément différenciateur réside dans les nouveaux « ecokits » de confort, conçus par des artistes sud-américains émergents et fabriqués avec des matériaux durables et des éléments réutilisables, s'alignant sur l'engagement de durabilité du groupe. Le divertissement à bord est un autre pilier fondamental, renforcé par des accords stratégiques avec des plateformes leaders telles que Disney+, HBO Max et Paramount+, offrant un catalogue massif de films et séries sur des écrans haute définition de 18 pouces. Au sol, l'expérience est complétée par l'accès à des salons VIP exclusifs à São Paulo et dans les principaux aéroports européens, disposant de zones de douches, de buffets gastronomiques et d'espaces de travail silencieux, assurant que le voyage premium soit une expérience fluide et relaxante du comptoir d'enregistrement à la récupération des bagages.
Un soutien dédié et spécialisé au canal professionnel
L'engagement ferme de LATAM Airlines envers le marché professionnel européen se matérialise par une structure de service robuste et hautement spécialisée dédiée exclusivement au secteur trade. Sous la direction régionale de Davide Ioppolo, la compagnie a renforcé son Global Sales Support pour offrir une assistance technique et commerciale personnalisée aux agences de voyages et aux entreprises partenaires. Ce support est vital pour la gestion efficace des groupes, des incentives et des itinéraires corporatifs complexes nécessitant une réponse agile et des solutions sur mesure. L'augmentation de la capacité sur des routes clés, comme les deux vols quotidiens au départ de Madrid à partir de juillet 2026, les vols quotidiens au départ de Barcelone et de Rome, et les nouvelles opérations à Amsterdam et Bruxelles, garantit que les partenaires professionnels disposent toujours de disponibilités et d'options compétitives pour leurs clients. En se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et une communication étroite avec le canal de vente, LATAM se positionne non seulement comme un transporteur, mais comme le partenaire stratégique définitif reliant la sophistication du marché européen au dynamisme et aux opportunités économiques d'une Amérique du Sud en pleine croissance.
Contact commercial
Anabelle Araujo - anabelle.araujo@latam.com
Help Desk Commercial :
grp_salessupportfr@sac.latam.com
Service Groupes :
grp_groupdeskfr@sac.latam.com
Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyages : www.latamtrade.com
Anabelle Araujo - anabelle.araujo@latam.com
Help Desk Commercial :
grp_salessupportfr@sac.latam.com
Service Groupes :
grp_groupdeskfr@sac.latam.com
Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyages : www.latamtrade.com
Autres articles
-
LATAM Premium Business : plus d’intimité, un vrai lit à bord et une expérience pensée pour le long-courrier
-
LATAM Airlines : une connectivité solide entre Paris et l’Amérique du Sud
-
LATAM Airlines envisage de sortir du Chapitre 11 début novembre 2022
-
LATAM : les créanciers approuvent le plan de réorganisation de la compagnie
-
LATAM : Whatsapp pour transférer les documents sanitaires