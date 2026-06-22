Cet été, on prend le train avec RESANEO

Jean-Pol Leclercq revient sur cette info : "J’avais déjà évoqué l’annonce d’Air France précisant l’arrêt de la gestion des groupes en direct pour les agences non IATA. Et précisé, qu’il n’y avait pas de raison de se stresser puisque RESANEO prendra le relais.

Et bien, l’idée a fait son chemin, puisque nombre d’agences se sont connectées chez nous.

Pour celles et ceux qui n’avaient pas eu l’info, j’en remets une couche en vous disant que vous pouvez continuer à vendre et à accompagner vos clients sans la moindre barrière technique ou administrative. Nous vous proposons le moyen idéal de sécuriser vos dossiers en un clin d’œil et je peux vous donner au moins trois bonnes raisons de nous choisir pour vos groupes.

Primo : Que vous soyez IATA ou non, notre service est ouvert à tous. Vous gardez la main sur votre client pendant que nous gérons tout le reste.

Secundo : Avec nous ce sera 0 stress et un max d’expertise. Avec des tarifs optimisés, le suivi des options, la gestion des listes de noms etc. Notre équipe dédiée s’occupe de tout.

Tertio : Avec nos volumes et nos accords, vous bénéficiez de notre puissance de négociation pour obtenir de meilleures conditions commerciales.

Et faire une demande est un vrai jeu d’enfant. Il vous suffit de vous rendre dans l’onglet « Devis groupe » et vous laisser guider pour renseigner toutes les informations au sujet de votre groupe. »