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Cet été, on prend le train avec RESANEO


L’été commence avec son lot de voyageurs potentiels qui n’ont pas encore réservé leur lieu de villégiature. Et si vous conseilliez à vos clients d’envisager le train, un mode de transport différent, plus responsable et plus doux.


Rédigé par le Lundi 29 Juin 2026 à 06:10

Avec Resaneo, voyager en train en France et aussi dans toute l’Europe

© Canva - Resaneo
© Canva - Resaneo
CroisiEurope
Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo explique : « Forts de notre étroite collaboration avec les professionnels du voyage, nous pouvons offrir des services exclusifs et les améliorer en permanence. Les crises sont quasiment notre lot quotidien et celle qui est (peut-être) en train de s’achever au Moyen-Orient est un aléa de plus auquel nous sommes tous confrontés.
Chez Resaneo nous essayons de proposer des solutions alternatives. Le train en fait partie. Tout le monde sait que nous le proposons, mais les agences ne savent pas forcément que cela ne concerne pas seulement la France ou les liaisons entre notre pays et l’Europe. En effet, depuis un an nous proposons des liaisons train inédites. Les agences peuvent réserver des billets de train entre deux villes d’un même pays.

En Italie, il est désormais possible de réserver un Milan-Turin sur Inouï, Frecciarossa ou Italo.
En Espagne, vous pouvez réserver un Barcelone-Madrid avec la Renfe, Iryo ou encore Ouigo Espagne.
Au Royaume-Uni nous proposons l’Eurostar pour rejoindre Cardiff depuis Londres.
Et ce n’est pas tout, puisqu’il est également possible de voyager entre deux villes de pays européens différents, comme, par exemple, entre Prague et Vienne ou encore entre Zurich et Munich. Et si vos clients veulent rester en France, toutes les destinations sont accessibles avec Resaneo.»

Rappel : Agences non IATA, Resaneo vous accompagne pour gérer vos groupes

Jean-Pol Leclercq revient sur cette info : "J’avais déjà évoqué l’annonce d’Air France précisant l’arrêt de la gestion des groupes en direct pour les agences non IATA. Et précisé, qu’il n’y avait pas de raison de se stresser puisque RESANEO prendra le relais.
Et bien, l’idée a fait son chemin, puisque nombre d’agences se sont connectées chez nous.
Pour celles et ceux qui n’avaient pas eu l’info, j’en remets une couche en vous disant que vous pouvez continuer à vendre et à accompagner vos clients sans la moindre barrière technique ou administrative. Nous vous proposons le moyen idéal de sécuriser vos dossiers en un clin d’œil et je peux vous donner au moins trois bonnes raisons de nous choisir pour vos groupes.
Primo : Que vous soyez IATA ou non, notre service est ouvert à tous. Vous gardez la main sur votre client pendant que nous gérons tout le reste.
Secundo : Avec nous ce sera 0 stress et un max d’expertise. Avec des tarifs optimisés, le suivi des options, la gestion des listes de noms etc. Notre équipe dédiée s’occupe de tout.
Tertio : Avec nos volumes et nos accords, vous bénéficiez de notre puissance de négociation pour obtenir de meilleures conditions commerciales.
Et faire une demande est un vrai jeu d’enfant. Il vous suffit de vous rendre dans l’onglet « Devis groupe » et vous laisser guider pour renseigner toutes les informations au sujet de votre groupe. »

Resaneo, c’est aussi le calendrier des vols directs...

Jean-Pol détaille : « Notre calendrier des vols est tout sauf un gadget. Cet outil permet d’accéder directement aux différents jours de rotation des vols directs partout dans le monde. Ainsi, Resaneo vous offre une vision claire et rapide de toutes les possibilités de vols. Pour les agences c’est un précieux gain de temps avec une efficacité démontrée permettant à la fois d’améliorer leur productivité et de faciliter les ventes. Tout comme pour les marques blanches, le calendrier des vols est parfaitement expliqué dans le cadre des formations proposées à nos clients par Marion et son équipe (NDLR : voir plus bas).»

…et un calculateur d’émissions de CO₂

Ce calculateur développé par Google, « Travel Impact Model », vise à estimer les émissions de CO₂ des vols proposés par le moteur de réservation.

Les émissions de chaque vol, les émissions moyennes sur le trajet ainsi que la différence entre les deux sont indiquées sur la page des résultats de recherche de vols.

Le calcul de ces émissions est basé sur une méthodologie publiée par l’Agence Européenne pour l’environnement (AEE).

Jean-Pol précise : « Nous souhaitons faciliter la vie de nos agences en leur apportant toujours plus de services, mais nous le faisons de manière agréable et compréhensible au premier coup d’œil. En effet, en plus du nombre de bagages inclus et de la possibilité de mettre en option le vol, nous indiquons désormais si le vol rejette plus ou moins de CO₂ comparé à la moyenne des autres vols effectuant le même trajet.
Nous le symbolisons par un petit nuage ☁️, ce dernier permet de voir si le vol sélectionné se situe dans la moyenne basse ou haute de rejets de CO₂. L’agence peut ainsi, si elle le souhaite, informer son client de l’empreinte carbone du vol qu’il envisage de prendre. Cela lui permettra également de faciliter la vente d’un vol direct, même si celui-ci affiche un tarif plus élevé qu’un vol avec correspondance.
C’est simple et très complet, puisqu’il suffit de passer sa souris sur le ☁️ pour avoir toutes les informations ».

Inscrivez-vous aux formations Resaneo

Marion, Responsables des Account Managers chez Resaneo, et son équipe, vous propose de connaître tous les secrets de Resaneo lors de sessions de 45 minutes. Elle explique : « Nous organisons 4 sessions par semaine, du mardi au vendredi, pour former nos agences à tous les services proposés et répondre à toutes les questions quant aux besoins des utilisateurs. Le plus souvent ce sera Giacomo qui s’occupera de vous.

Chaque nouvelle agence inscrite sur Resaneo bénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession, les formations Resaneo sont plus que jamais très utiles.
Nous avons également fait le choix de privilégier des formations individuelles qui fonctionnent mieux que des webinaires, cela nous permet d’avoir toute l'attention des agences et de développer des échanges constructifs. Pour vous inscrire, c’est facile : il suffit de cliquer ICI »

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