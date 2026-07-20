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Shanti Travel lance sa collection GIR 2027 et mise sur une nouvelle génération de voyages en petits groupes


Le voyage en petit groupe poursuit son ascension. Face à des voyageurs en quête d'expériences plus authentiques, de rencontres et d'une organisation rassurante, les spécialistes de l'Asie adaptent leurs offres. Depuis plusieurs années, les circuits en groupes restreints séduisent une clientèle qui ne se reconnaît plus dans les grands circuits traditionnels. C'est dans ce contexte que Shanti Travel dévoile sa collection de GIR 2027, entièrement repensée autour de trois univers de voyage et d'une promesse commune : conjuguer immersion, convivialité et accompagnement francophone.


Rédigé par le Lundi 20 Juillet 2026 à 00:05

Une offre désormais structurée en trois gammes

© Tristan Scohy
© Tristan Scohy
CroisiEurope

Pour répondre à cette évolution, Shanti Travel structure désormais son offre autour de trois gammes distinctes afin de faciliter le choix des voyageurs comme celui des agences.

La première, baptisée Intégrales, rassemble les grands itinéraires de découverte. Elle couvre les destinations emblématiques de l'Asie avec des circuits complets, pensés pour une première découverte ou une exploration approfondie. Parmi les nouveautés figure notamment « Chemins de la Chine impériale », nouveau programme qui fait son entrée dans le catalogue 2027 et marque le retour de la Chine au cœur de l'offre du spécialiste. Cette gamme comprend également des itinéraires au Japon, au Vietnam, au Sri Lanka, en Inde, au Népal, à Bali ou encore aux Philippines.

La deuxième gamme, Treks & Aventure, s'adresse aux voyageurs souhaitant sortir des sentiers battus. Des hauts cols du Ladakh aux villages torajas de Sulawesi, en passant par les sentiers de l'Annapurna ou les cités mythiques de la Route de la Soie en Ouzbékistan, ces programmes mettent l'accent sur la randonnée, les régions plus confidentielles et les expériences de terrain.

Enfin, Shanti Travel inaugure une troisième catégorie dédiée aux voyages en famille. Premier représentant de cette nouvelle gamme, Bali en famille propose un itinéraire pensé à hauteur d'enfant, avec des activités adaptées et un rythme conçu pour permettre aux parents comme aux plus jeunes de profiter pleinement du séjour. D'autres destinations viendront enrichir cette collection dans les prochaines saisons.

Des groupes à taille humaine pour favoriser l'immersion

© Tristan Scohy
© Tristan Scohy
Au-delà de cette nouvelle segmentation, le voyagiste conserve ce qui fait l'identité de ses GIR : des groupes limités à douze participants maximum, avec certains départs garantis dès deux ou quatre voyageurs selon les destinations, des guides locaux francophones, y compris sur les itinéraires de trek, ainsi qu'une assistance francophone disponible avant et pendant le voyage.

Ce format permet de privilégier une approche plus souple du voyage, d'accéder à des hébergements plus confidentiels et de favoriser les échanges avec les populations locales. Les voyageurs bénéficient également d'un accompagnement plus personnalisé tout au long de leur séjour.

« Les Moments Shanti », un fil rouge sur l'ensemble des circuits

© Tristan Scohy
© Tristan Scohy
La collection 2027 introduit également un fil rouge baptisé « Les Moments Shanti », présent sur l'ensemble des circuits hors treks.

Quatre expériences viennent ponctuer les itinéraires : un repas de bienvenue pour favoriser les premiers échanges entre participants, un dîner de fin de séjour, une activité « pas de côté » permettant de découvrir une facette moins connue de la destination et une expérience à impact réalisée en partenariat avec une ONG ou une communauté locale.

L'objectif est de renforcer les rencontres, de créer une véritable dynamique de groupe et d'apporter davantage de sens au voyage en proposant des expériences qui dépassent la simple visite touristique.

Une réponse aux nouvelles attentes des voyageurs

Cette évolution illustre une tendance de fond observée sur le marché. Les voyageurs ne recherchent plus uniquement un itinéraire bien construit ; ils souhaitent vivre une expérience collective tout en conservant une certaine intimité. Le succès des petits groupes repose précisément sur cet équilibre entre accompagnement, confort logistique et immersion.

Avec cette collection 2027, Shanti Travel entend accompagner cette transformation des attentes tout en affirmant son expertise historique de l'Asie. Plus qu'un simple catalogue de circuits, cette nouvelle offre traduit une volonté de proposer des voyages où la rencontre, le partage et la découverte prennent autant d'importance que les sites visités.

À travers cette nouvelle organisation et l'arrivée de nouveaux programmes, le spécialiste confirme ainsi sa volonté de faire du voyage en petit groupe une alternative crédible entre le sur-mesure individuel et les circuits traditionnels, dans une région du monde où l'immersion culturelle reste l'une des premières motivations de départ. Au-delà de la découverte des destinations, ce format favorise également les rencontres entre voyageurs. Les petits groupes créent naturellement une dynamique conviviale, propice aux échanges, au partage d'expériences et, bien souvent, à la naissance de véritables amitiés qui se prolongent bien après le retour.
© Tristan Scohy
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Tags : Shanti Travel
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