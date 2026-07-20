Shanti Travel lance sa collection GIR 2027 et mise sur une nouvelle génération de voyages en petits groupes



Pour répondre à cette évolution, Shanti Travel structure désormais son offre autour de trois gammes distinctes afin de faciliter le choix des voyageurs comme celui des agences.



La première, baptisée Intégrales, rassemble les grands itinéraires de découverte. Elle couvre les destinations emblématiques de l'Asie avec des circuits complets, pensés pour une première découverte ou une exploration approfondie. Parmi les nouveautés figure notamment « Chemins de la Chine impériale », nouveau programme qui fait son entrée dans le catalogue 2027 et marque le retour de la Chine au cœur de l'offre du spécialiste. Cette gamme comprend également des itinéraires au Japon, au Vietnam, au Sri Lanka, en Inde, au Népal, à Bali ou encore aux Philippines.



La deuxième gamme, Treks & Aventure, s'adresse aux voyageurs souhaitant sortir des sentiers battus. Des hauts cols du Ladakh aux villages torajas de Sulawesi, en passant par les sentiers de l'Annapurna ou les cités mythiques de la Route de la Soie en Ouzbékistan, ces programmes mettent l'accent sur la randonnée, les régions plus confidentielles et les expériences de terrain.



Enfin, Shanti Travel inaugure une troisième catégorie dédiée aux voyages en famille. Premier représentant de cette nouvelle gamme, Bali en famille propose un itinéraire pensé à hauteur d'enfant, avec des activités adaptées et un rythme conçu pour permettre aux parents comme aux plus jeunes de profiter pleinement du séjour. D'autres destinations viendront enrichir cette collection dans les prochaines saisons.

