Japon : une destination facile à vendre, difficile à produire



Une production plus complexe qu'il n'y paraît

Le marché touristique japonais fonctionne selon des codes bien particuliers. Contrairement à d'autres destinations asiatiques où les échanges sont souvent rapides et flexibles, les relations professionnelles au Japon se construisent dans le temps et reposent avant tout sur la confiance. Les japonais se gardent le droit “ à dire non” mais ne peuvent le formuler !



De nombreux hôtels, activités et structures touristiques travaillent encore majoritairement avec une clientèle domestique. Certains partenaires disposent de peu de ressources dédiées aux marchés internationaux, tandis que d'autres communiquent exclusivement en japonais. Pour un réceptif, cela implique un travail quotidien de suivi, de coordination et de présence sur le terrain et de rencontres.



La question des disponibilités constitue également un véritable enjeu. La demande internationale continue de progresser sur tous les marchés (chinois, indonesien, malaysien, indien, américain, canadien) alors que certaines ressources restent limitées. C'est particulièrement le cas des guides francophones, dont le nombre ne suit pas toujours le rythme de croissance du marché. Durant les périodes les plus demandées, comme la floraison des cerisiers au printemps ou les couleurs d'automne, l'anticipation devient essentielle. Certaines prestations doivent être sécurisées plusieurs mois à l'avance afin de garantir la qualité de l'expérience proposée aux voyageurs. Nous conseillons un an à l’avance pour les “peak périodes” !



Dans ce contexte, le rôle du spécialiste dépasse largement la simple réservation. Il s'agit avant tout de maîtriser l'opérationnel, d'entretenir des relations durables avec les partenaires locaux et de trouver des solutions lorsque les disponibilités se réduisent.