Japon : une destination facile à vendre, difficile à produire

Une production plus complexe qu'il n'y paraît
Le marché touristique japonais fonctionne selon des codes bien particuliers. Contrairement à d'autres destinations asiatiques où les échanges sont souvent rapides et flexibles, les relations professionnelles au Japon se construisent dans le temps et reposent avant tout sur la confiance. Les japonais se gardent le droit “ à dire non” mais ne peuvent le formuler !
De nombreux hôtels, activités et structures touristiques travaillent encore majoritairement avec une clientèle domestique. Certains partenaires disposent de peu de ressources dédiées aux marchés internationaux, tandis que d'autres communiquent exclusivement en japonais. Pour un réceptif, cela implique un travail quotidien de suivi, de coordination et de présence sur le terrain et de rencontres.
La question des disponibilités constitue également un véritable enjeu. La demande internationale continue de progresser sur tous les marchés (chinois, indonesien, malaysien, indien, américain, canadien) alors que certaines ressources restent limitées. C'est particulièrement le cas des guides francophones, dont le nombre ne suit pas toujours le rythme de croissance du marché. Durant les périodes les plus demandées, comme la floraison des cerisiers au printemps ou les couleurs d'automne, l'anticipation devient essentielle. Certaines prestations doivent être sécurisées plusieurs mois à l'avance afin de garantir la qualité de l'expérience proposée aux voyageurs. Nous conseillons un an à l’avance pour les “peak périodes” !
Dans ce contexte, le rôle du spécialiste dépasse largement la simple réservation. Il s'agit avant tout de maîtriser l'opérationnel, d'entretenir des relations durables avec les partenaires locaux et de trouver des solutions lorsque les disponibilités se réduisent.
Des voyageurs de plus en plus informés
L'autre évolution majeure concerne le profil des voyageurs eux-mêmes. Aujourd'hui, la plupart arrivent en agence après avoir passé des heures sur Instagram, TikTok ou YouTube. Ils connaissent déjà les quartiers emblématiques de Tokyo, les torii de Fushimi Inari à Kyoto ou encore les néons de Dotonbori à Osaka. Ils ont souvent construit une première version de leur voyage avant même le premier échange avec leur conseiller et cela peut fausser le conseil.
Les grands incontournables restent évidemment indispensables. Mais ils ne suffisent plus toujours à créer l'effet de découverte recherché. De plus en plus de voyageurs souhaitent compléter ces étapes iconiques par des expériences plus confidentielles, tout en conservant le confort et la fluidité de leur itinéraire. Quittons le temple d’or de Kyoto pour un petit temple dans la campagne !
La valeur ajoutée réside alors dans la capacité à proposer quelques détours soigneusement choisis, capables d'apporter un autre regard sur le Japon sans bouleverser l'équilibre du voyage. Chez Shanti Travel, nous les appelons souvent nos « pas de côté ». En voici quelques exemples :
Sado, l'île qui change le regard sur le Japon
Les grands incontournables restent évidemment indispensables. Mais ils ne suffisent plus toujours à créer l'effet de découverte recherché. De plus en plus de voyageurs souhaitent compléter ces étapes iconiques par des expériences plus confidentielles, tout en conservant le confort et la fluidité de leur itinéraire. Quittons le temple d’or de Kyoto pour un petit temple dans la campagne !
La valeur ajoutée réside alors dans la capacité à proposer quelques détours soigneusement choisis, capables d'apporter un autre regard sur le Japon sans bouleverser l'équilibre du voyage. Chez Shanti Travel, nous les appelons souvent nos « pas de côté ». En voici quelques exemples :
Sado, l'île qui change le regard sur le Japon
Située au large de Niigata, l'île de Sado est l'une de ces découvertes qui surprennent même les voyageurs les mieux préparés.
Encore largement préservée des grands flux touristiques internationaux, elle dévoile un Japon rural et maritime rarement présent dans les premiers itinéraires. Ici, le rythme ralentit naturellement et les paysages prennent le relais des grandes métropoles.
Les visiteurs peuvent explorer l'ancienne mine d'or de Sado Kinzan, se promener dans les ruelles du village historique de Shukunegi ou embarquer à bord des célèbres Tarai-bune, ces embarcations circulaires devenues l'un des symboles de l'île.
Entre patrimoine, traditions culturelles et nature omniprésente, Sado offre une parenthèse particulièrement appréciée dans un circuit reliant Tokyo à Kanazawa.
Fukui, l'étape surprise entre Kanazawa et Kyoto
Encore largement préservée des grands flux touristiques internationaux, elle dévoile un Japon rural et maritime rarement présent dans les premiers itinéraires. Ici, le rythme ralentit naturellement et les paysages prennent le relais des grandes métropoles.
Les visiteurs peuvent explorer l'ancienne mine d'or de Sado Kinzan, se promener dans les ruelles du village historique de Shukunegi ou embarquer à bord des célèbres Tarai-bune, ces embarcations circulaires devenues l'un des symboles de l'île.
Entre patrimoine, traditions culturelles et nature omniprésente, Sado offre une parenthèse particulièrement appréciée dans un circuit reliant Tokyo à Kanazawa.
Fukui, l'étape surprise entre Kanazawa et Kyoto
Peu connue des voyageurs européens, Fukui est pourtant l'une des régions les plus faciles à intégrer dans un itinéraire classique. Son principal atout est de permettre une véritable découverte sans imposer de détour important. Une qualité devenue précieuse sur une destination où chaque journée compte.
La région abrite l'un des plus grands musées de dinosaures au monde, mais également des sites spirituels majeurs comme Eihei-ji, l'un des temples les plus importants du bouddhisme zen japonais. Le spectaculaire Echizen Daibutsu impressionne quant à lui par ses dimensions monumentales et l'atmosphère qui s'en dégage. La région est également réputée pour ses savoir-faire artisanaux, notamment dans les domaines de la forge traditionnelle et de la laque.
Fukui illustre parfaitement ce que recherchent aujourd'hui de nombreux voyageurs : sortir des sentiers battus sans complexifier leur voyage.
Ise et Toba, entre spiritualité et traditions vivantes
La région abrite l'un des plus grands musées de dinosaures au monde, mais également des sites spirituels majeurs comme Eihei-ji, l'un des temples les plus importants du bouddhisme zen japonais. Le spectaculaire Echizen Daibutsu impressionne quant à lui par ses dimensions monumentales et l'atmosphère qui s'en dégage. La région est également réputée pour ses savoir-faire artisanaux, notamment dans les domaines de la forge traditionnelle et de la laque.
Fukui illustre parfaitement ce que recherchent aujourd'hui de nombreux voyageurs : sortir des sentiers battus sans complexifier leur voyage.
Ise et Toba, entre spiritualité et traditions vivantes
Entre Nagoya et Kyoto, les villes d'Ise et de Toba offrent une autre facette du Japon, plus spirituelle et profondément ancrée dans les traditions.
Le sanctuaire d'Ise-jingū occupe une place unique dans l'histoire du pays. Considéré comme le site le plus sacré du shintoïsme, il impressionne moins par sa monumentalité que par la simplicité de son architecture et l'atmosphère de sérénité qui l'entoure. Reconstruit tous les vingt ans selon un rituel transmis depuis plus de treize siècles, il symbolise parfaitement la manière dont le Japon préserve son patrimoine tout en le renouvelant.
À quelques kilomètres de là, Toba permet de découvrir la culture des ama, ces plongeuses qui récoltent coquillages et fruits de mer selon des techniques transmises de génération en génération.
Entre patrimoine vivant, gastronomie et paysages côtiers, cette région offre une immersion particulièrement authentique dans le Japon traditionnel.
Le sanctuaire d'Ise-jingū occupe une place unique dans l'histoire du pays. Considéré comme le site le plus sacré du shintoïsme, il impressionne moins par sa monumentalité que par la simplicité de son architecture et l'atmosphère de sérénité qui l'entoure. Reconstruit tous les vingt ans selon un rituel transmis depuis plus de treize siècles, il symbolise parfaitement la manière dont le Japon préserve son patrimoine tout en le renouvelant.
À quelques kilomètres de là, Toba permet de découvrir la culture des ama, ces plongeuses qui récoltent coquillages et fruits de mer selon des techniques transmises de génération en génération.
Entre patrimoine vivant, gastronomie et paysages côtiers, cette région offre une immersion particulièrement authentique dans le Japon traditionnel.
L'expertise comme facteur de différenciation
À mesure que le Japon gagne en popularité, les attentes des voyageurs continuent d'évoluer. Ils ne recherchent plus uniquement les grands sites incontournables. Ils attendent des expériences qui donnent davantage de profondeur à leur voyage, des rencontres plus authentiques et des itinéraires qui racontent une histoire.
Pour les agences de voyages, le défi consiste donc à répondre à cette quête d'authenticité tout en maîtrisant une destination exigeante sur le plan opérationnel.
C'est précisément là que l'expertise locale prend toute sa valeur. Car si Tokyo, Kyoto et Osaka continueront longtemps à faire rêver, c'est souvent dans les régions les plus discrètes que les voyageurs vivent leurs plus belles surprises.
Pour les agences de voyages, le défi consiste donc à répondre à cette quête d'authenticité tout en maîtrisant une destination exigeante sur le plan opérationnel.
C'est précisément là que l'expertise locale prend toute sa valeur. Car si Tokyo, Kyoto et Osaka continueront longtemps à faire rêver, c'est souvent dans les régions les plus discrètes que les voyageurs vivent leurs plus belles surprises.
Mélissa Pébrocq
B2B Sales Manager
melissa(@)shantitravel.com
www.shantitravel.com/fr
+33 6 52 77 86 09
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