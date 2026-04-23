Mexique, Caraïbes, Costa Rica, Panama : Ponant ouvre les ventes hiver 2027-2028

Dans les Caraïbes, la saison s’étendra de novembre 2027 à avril 2028.



La compagnie propose des croisières à bord du voilier Le Ponant, labellisé Relais & Châteaux, ainsi qu’à bord d’un navire de la série Explorer Ponant, qui promet à la fois des parenthèses dans les petites Antilles et des traversées reliant le Panama à la Martinique, via les côtes colombiennes et les Grenadines.



Au-delà de cette seule zone, Ponant précise que l’ouverture des ventes hiver 2027-2028 porte sur plus de 80 nouveaux départs.



D’autres régions emblématiques sont également concernées, parmi lesquelles les Seychelles, Madagascar, les îles de l’Atlantique, la Polynésie et le Kimberley.