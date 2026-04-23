Mexique, Caraïbes, Costa Rica, Panama : Ponant ouvre les ventes hiver 2027-2028

Ponant proposera des voyages 100% Costa Rica pour explorer le parc National Manuel Antonio, la baie de Drake ou encore Rio Esquinas - Photo : PONANT, Julien Fabro
Ponant Explorations poursuit l’anticipation de ses ventes.
La compagnie a ouvert la commercialisation de sa programmation hiver 2027-2028 sur le Mexique, les Caraïbes, le Costa Rica et le Panama, avec plus de 50 départs répartis sur 13 itinéraires.
Cette ouverture s’inscrit dans une nouvelle mécanique commerciale, désormais organisée sur un rythme mensuel, afin de multiplier les temps forts au fil de l’année.
L’objectif affiché est clair : permettre aux clients d’anticiper davantage leur voyage et soutenir la prise de réservation très en amont, jusqu’à 30 mois avant le départ.
La compagnie a ouvert la commercialisation de sa programmation hiver 2027-2028 sur le Mexique, les Caraïbes, le Costa Rica et le Panama, avec plus de 50 départs répartis sur 13 itinéraires.
Cette ouverture s’inscrit dans une nouvelle mécanique commerciale, désormais organisée sur un rythme mensuel, afin de multiplier les temps forts au fil de l’année.
L’objectif affiché est clair : permettre aux clients d’anticiper davantage leur voyage et soutenir la prise de réservation très en amont, jusqu’à 30 mois avant le départ.
Panama, Costa Rica, Basse-Californie : les points forts de la saison
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Parmi les destinations mises en avant, le Panama et le Costa Rica occuperont une place importante entre novembre 2027 et avril 2028.
La compagnie évoque des combinés Costa Rica/Panama avec des escales exclusives à Fort San Lorenzo et dans les îles San Blas, mais aussi des itinéraires 100% Costa Rica incluant notamment le parc national Manuel Antonio, la baie de Drake et Rio Esquinas.
Autre zone phare : la Basse-Californie, proposée de janvier à mars 2028. Pontant y met en avant une exploration 100% Mexique avec des escales exclusives à Guerrero Negro, à l’île Coronado et dans la baie de Magdalena.
La compagnie évoque des combinés Costa Rica/Panama avec des escales exclusives à Fort San Lorenzo et dans les îles San Blas, mais aussi des itinéraires 100% Costa Rica incluant notamment le parc national Manuel Antonio, la baie de Drake et Rio Esquinas.
Autre zone phare : la Basse-Californie, proposée de janvier à mars 2028. Pontant y met en avant une exploration 100% Mexique avec des escales exclusives à Guerrero Negro, à l’île Coronado et dans la baie de Magdalena.
Des croisières à bord du voilier Le Ponant
Dans les Caraïbes, la saison s’étendra de novembre 2027 à avril 2028.
La compagnie propose des croisières à bord du voilier Le Ponant, labellisé Relais & Châteaux, ainsi qu’à bord d’un navire de la série Explorer Ponant, qui promet à la fois des parenthèses dans les petites Antilles et des traversées reliant le Panama à la Martinique, via les côtes colombiennes et les Grenadines.
Au-delà de cette seule zone, Ponant précise que l’ouverture des ventes hiver 2027-2028 porte sur plus de 80 nouveaux départs.
D’autres régions emblématiques sont également concernées, parmi lesquelles les Seychelles, Madagascar, les îles de l’Atlantique, la Polynésie et le Kimberley.
La compagnie propose des croisières à bord du voilier Le Ponant, labellisé Relais & Châteaux, ainsi qu’à bord d’un navire de la série Explorer Ponant, qui promet à la fois des parenthèses dans les petites Antilles et des traversées reliant le Panama à la Martinique, via les côtes colombiennes et les Grenadines.
Au-delà de cette seule zone, Ponant précise que l’ouverture des ventes hiver 2027-2028 porte sur plus de 80 nouveaux départs.
D’autres régions emblématiques sont également concernées, parmi lesquelles les Seychelles, Madagascar, les îles de l’Atlantique, la Polynésie et le Kimberley.