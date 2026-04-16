En France, les croisières fluviales affichent des taux de remplissages élevés

Pour l’établissement public, cette dynamique repose à la fois sur l’attractivité persistante de la destination France et sur le positionnement très spécifique du produit fluvial.



Le gestionnaire insiste notamment sur l’essor du "slow tourisme" et sur l'appétence d’une clientèle internationale, décrite comme aisée et portée vers des dépenses significatives dans les territoires traversés. Sur l’axe Rhône-Saône, ces visiteurs représenteraient même près de 90 % de la clientèle de croisière.



Autre enseignement : le secteur continue de se structurer et de monter en capacité.



VNF souligne le renouvellement progressif de la flotte, avec le remplacement de bateaux de 110 mètres par des unités plus grandes, de 125 à 135 mètres, afin d’optimiser les capacités et de répondre à une demande soutenue. Une évolution qui traduit la confiance des opérateurs dans un marché en croissance.