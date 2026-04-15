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Batobus fait découvrir Paris à plus de 600 000 passagers par an !

Neuf escales au coeur de Paris, un parcours de deux heures sur la Seine


La compagnie qui continue de surfer sur l'impact positif des Jeux Olympiques de 2024, fait désormais découvrir Paris depuis la Seine à plus de 600 000 passagers par an et organise la transition énergétique de ses huit bateaux.


Rédigé par le Jeudi 16 Avril 2026 à 07:39

Tour Eiffel est la plus demandée des neuf stations de Batobus © JPSalle/Batobus
Tour Eiffel est la plus demandée des neuf stations de Batobus © JPSalle/Batobus
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En cette mi-avril, les responsables de Batobus ont le sourire aux lèvres.

Le week-end pascal a été bon pour cette compagne de navigation qui fait découvrir Paris autrement. Et, d'expérience, cela augure d'une excellente saison estivale, a souligné ce mardi 16 avril 2026 devant la presse Arnaud Daniel, Directeur général des activités Seine de Sodexo Live!.

Cette marque de Sodexo, spécialisée dans le sport, les loisirs, l'hospitalité et l'événementiel, gère trois compagnies de navigation sur la Seine : Batobus donc, mais aussi Bateaux parisiens, compagnie numéro 1 des croisières sur la Seine, ainsi que Yachts de Paris dont la flotte haut de gamme et les salons raffinés accueillent des événements privés tandis que leur Don Juan II et son restaurant où officie le chef Frédéric Anton, propose la seule croisière gastronomique étoilée au guide Michelin.

Actuel leader des activités loisirs sur la Seine, Sodexo Live! gère également les restaurants de la tour Eiffel mais aussi ceux du Petit Palais ou du Musée de l'Armée-Hôtel des Invalides.

Avec désormais plus de 600 000 passagers par an (70% d'étrangers, 30% de Français dont 10% de Parisiens), Batobus continue de tirer profit de l'impact positif - mais a posteriori - des JO de 2024 pendant lesquels cette compagnie avait tout de même transporté plusieurs délégations.

En 2025, sa clientèle a fait un bond de 7 à 12% - selon les périodes - par rapport à 2023 et cette performance, demeure, supérieure aux niveaux d'avant le Covid.

Des offres qui favorisent la découverte de Paris "autrement"

Arnaud Daniel, Directeur général des activités Seine de Sodexo Live! © PB
Arnaud Daniel, Directeur général des activités Seine de Sodexo Live! © PB
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Naviguant au fil de la Seine, les huit bateaux (capacité maximum : 200 passagers) de la Compagnie opèrent un circuit d'environ deux heures pour desservir les neuf stations de Batobus (chacune héberge une billetterie) situées à proximité des plus grands sites de la capitale, de la tour Eiffel à Notre-Dame, en passant par le Louvre ou Saint-Germain des Prés. Et ceci 365 jours par an, de 10 heures à 23 heures.

Etant entendu qu'en période d'affluence, les bateaux se succèdent toutes les 10-20 minutes, alors qu'en saison creuse les fréquences sont réduites à 3 ou 4 bateaux par jour.

Et ceci pour des tarifs plus que raisonnables : 23€ par adulte et 13€ par enfant de 4 à 11 ans, pour un Pass valable 24 heures; 27€ par adulte (17€ pour les enfants) pour un Pass valable 48 heures.

Cette longue validité des Pass permet à Batobus d'honorer complètement sa promesse de faire découvrir Paris autrement à ses clients.

"Nous offrons le seul service fluvial hop-on hop-off de la capitale : nos passagers peuvent monter et descendre librement de nos bateaux tout au long de la journée, au gré de leurs envies et des étapes, pour aller visiter le ou les coin(s) de la capitale qui les tente(nt)", explique Alain Thevenet, directeur commercial de Batobus et Bateaux Parisiens.

Par ailleurs, Batobus s'est associé à Big Bus, leader mondial de bus touristiques hop-on hop-off, pour proposer le Pass Duo Liberté deux jours (84 € par adulte).

Si la station de la Tour Eiffel et de Notre Dame sont très demandées par les passagers, celle du Jardin des plantes ne l'est presque autant : elle permet aux familles de s'arrêter pour emmener leurs enfants au Museum national d'Histoire naturelle, avant de remonter à bord pour continuer leur découverte de Paris.

Pour les enfants, Batobus propose aussi "Enquête à bord", un jeu de piste permettant de découvrir Paris, en famille ou entre amis.

Une transition énergétique bien engagée

Depuis la Seine, "l'expérience" de Paris est bien différente. © PB
Depuis la Seine, "l'expérience" de Paris est bien différente. © PB
Si, avec ces propositions, Batobus travaille sur "l'expérientiel", comme le souligne Arnaud Daniel, la Compagnie mène aussi une politique active de réduction de l'impact environnemental de son activité.

Cette démarche a été reconnue par la certification internationale Green Globe qui, obtenue pour la troisième année consécutive en 2025, valorise les actions menées en matière de gestion des ressources, de réduction des déchets et de baisse des émissions de CO2.

A cet égard, Batobus a franchi une première étape avec la mise en service de son premier bateau hybride rechargeable, le Trocadéro. Equipé de batteries électriques, il permet de réduire de plus de 55 % les émissions de CO2.

Pensé comme un prototype, ce bateau accompagne la transition énergétique de la flotte qui est programmée sur de nombreuses années en raison des investissements nécessaires : 2 millions d'euros par bateau ! Mais, assure Arnaud Daniel, "tout sera fait en 2035" !

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : batobus
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