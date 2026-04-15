Batobus fait découvrir Paris à plus de 600 000 passagers par an !

"Nous offrons le seul service fluvial hop-on hop-off de la capitale : nos passagers peuvent monter et descendre librement de nos bateaux tout au long de la journée, au gré de leurs envies et des étapes, pour aller visiter le ou les coin(s) de la capitale qui les tente(nt)"

Naviguant au fil de la Seine, lesde la Compagnie opèrent unpour desservir lesde Batobus (chacune héberge une billetterie) situées à proximité des plus grands sites de la capitale, de la tour Eiffel à Notre-Dame, en passant par le Louvre ou Saint-Germain des Prés. Et ceciEtant entendu qu'en période d'affluence, les bateaux se succèdent toutes les 10-20 minutes, alors qu'en saison creuse les fréquences sont réduites à 3 ou 4 bateaux par jour.Et ceci pour des: 23€ par adulte et 13€ par enfant de 4 à 11 ans, pour un Pass valable 24 heures; 27€ par adulte (17€ pour les enfants) pour un Pass valable 48 heures., explique, directeur commercial de Batobus et Bateaux Parisiens.Par ailleurs, Batobus s'est associé à Big Bus, leader mondial de bus touristiques hop-on hop-off, pour proposer le Pass Duo Liberté deux jours (84 € par adulte).Si la station de la Tour Eiffel et de Notre Dame sont très demandées par les passagers, celle du Jardin des plantes ne l'est presque autant : elle permet aux familles de s'arrêter pour emmener leurs enfants au Museum national d'Histoire naturelle, avant de remonter à bord pour continuer leur découverte de Paris.permettant de découvrir Paris, en famille ou entre amis.