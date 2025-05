Batobus et BigBus unissent leurs circuits pour visiter Paris

Le pass Duo Liberté permet, deux circuits touristiques complémentaires accessibles depuis des points communs comme la tour Eiffel, le musée du Louvre, Notre-Dame, les Invalides ou encore la place de la Concorde. Il estde l’un ou l’autre service, pour une durée de 48 heures.Côté fleuve,propose un itinéraire le long de la Seine, avec des arrêts desservant les quartiers emblématiques tels que Saint-Germain-des-Prés, le musée d’Orsay, Notre-Dame ou encore la tour Eiffel. Les bateaux panoramiques offrent une navigation fluide et permettent un accès direct aux principaux monuments. Unedédiée permet d’accéder à un audioguide depuis son smartphone.Du côté de la route, BigBus dessert les grandes artères parisiennes : Opéra Garnier, Champs-Élysées, Arc de Triomphe, musée du Louvre, avec un service hop-on hop-off autorisant les montées et descentes à volonté. Les véhicules à impériale, en majorité électriques, intègrent des commentaires multilingues pour contextualiser les lieux visités.fournit des informations en temps réel sur les horaires et la géolocalisation des bus.L’association de ces deux moyens de transport offre uneappréciée tant par les visiteurs de passage que par les habitués souhaitant redécouvrir Paris . Le format permet de créer son propre parcours, à son rythme, tout en reliant aisément les différents quartiers et sites majeurs de la ville.