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TAP Air Portugal boucle 2025 avec un bénéfice net positif

Une performance financière globalement stable


Malgré un environnement sous pression, TAP Air Portugal poursuit son redressement financier. La compagnie enregistre un bénéfice net en 2025 pour la quatrième année consécutive, portée par une demande soutenue et la montée en puissance de ses activités, tout en finalisant son plan de restructuration.


Rédigé par le Vendredi 10 Avril 2026 à 10:40

TAP Air Portugal boucle 2025 avec un bénéfice net positif - Photo : TAP Air Portugal
TAP Air Portugal boucle 2025 avec un bénéfice net positif - Photo : TAP Air Portugal
TAP Air Portugal
TAP Air Portugal a clôturé l’exercice 2025 avec un bénéfice net de 4,1 millions d’euros, marquant une quatrième année consécutive dans le vert, malgré un environnement sectoriel toujours contraint.

En 2025, le chiffre d’affaires de TAP Air Portugal a atteint 4,3 milliards d’euros, en progression de 1,2% par rapport à 2024. Cette croissance a été principalement portée par les revenus passagers (+0,8%) et par l’activité Maintenance, en hausse de 10,7%.

Sur le plan opérationnel, la compagnie affiche un EBITDA récurrent de 742,9 millions d’euros, soit une marge de 17%, ainsi qu’un EBIT récurrent de 243,4 millions d’euros (marge de 6%).

Le résultat net s’établit à 4,1 millions d’euros, mais aurait atteint 46 millions d’euros hors effets exceptionnels liés à des ajustements fiscaux.

Dans le même temps, les coûts opérationnels ont progressé de 3,6%, notamment sous l’effet de la hausse des coûts de personnel (+7,9%), de trafic (+6,7%) et des amortissements (+10,8%), partiellement compensée par une baisse des coûts de carburant (-5,4%).

Trafic en hausse et pression concurrentielle

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La compagnie a transporté 16,7 millions de passagers en 2025, soit une hausse de 3,4%. Le coefficient de remplissage s’établit à 84,2%, en progression de 1,9 point.

La capacité a augmenté de 3,1% et le trafic (RPK) de 5,5%. Toutefois, les recettes unitaires (PRASK) ont reculé de 2,3%, à 6,96 centimes, dans un contexte de concurrence accrue sur les marchés clés et d’effets macroéconomiques, notamment en Amérique du Nord.

L’année 2025 marque également l’achèvement du plan de restructuration approuvé par la Commission européenne. Bruxelles a confirmé que les engagements opérationnels et financiers avaient été respectés dans les délais, permettant de restaurer la viabilité à long terme de la compagnie.

Une prolongation a toutefois été accordée jusqu’au 30 juin 2026 pour la cession de certaines participations, avec un engagement de restitution de 24,99 millions d’euros à l’actionnaire.

Au 31 décembre 2025, TAP disposait d’une liquidité de 765,3 millions d’euros, en hausse de 113,7 millions d’euros sur un an. Le ratio dette nette/EBITDA s’établit à 2,6x, traduisant un renforcement de la structure financière.

Cap sur une croissance maîtrisée en 2026

Pour 2026, TAP Air Portugal mise sur une croissance "disciplinée et durable", soutenue par la modernisation de sa flotte avec des appareils Airbus NEO. La stratégie repose notamment sur le développement du réseau transatlantique, avec un accent particulier sur le Brésil, ainsi que sur le renforcement des opérations au départ de Porto.

La compagnie prévoit également d’investir dans l’expérience client, avec le déploiement de nouvelles cabines et des améliorations de l’offre à bord. Dans un contexte de demande jugée résiliente et de dynamique de réservation positive, TAP anticipe une amélioration des coefficients de remplissage et des recettes unitaires, malgré une hausse des capacités.

Au quatrième trimestre 2025, la compagnie a transporté 4 millions de passagers (+4,9%) pour un chiffre d’affaires de 1,03 milliard d’euros (+3,7%). Si l’EBITDA récurrent a progressé à 151 millions d’euros, le résultat net trimestriel ressort à -51 millions d’euros, fortement impacté par un ajustement fiscal exceptionnel de 42 millions d’euros. Hors cet élément, la perte aurait été limitée à -9,1 millions d’euros, en nette amélioration sur un an.


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Tags : tap air portugal
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