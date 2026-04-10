TAP Air Portugal boucle 2025 avec un bénéfice net positif

La compagnie a transporté 16,7 millions de passagers en 2025, soit une hausse de 3,4%. Le coefficient de remplissage s’établit à 84,2%, en progression de 1,9 point.



La capacité a augmenté de 3,1% et le trafic (RPK) de 5,5%. Toutefois, les recettes unitaires (PRASK) ont reculé de 2,3%, à 6,96 centimes, dans un contexte de concurrence accrue sur les marchés clés et d’effets macroéconomiques, notamment en Amérique du Nord.



L’année 2025 marque également l’achèvement du plan de restructuration approuvé par la Commission européenne. Bruxelles a confirmé que les engagements opérationnels et financiers avaient été respectés dans les délais, permettant de restaurer la viabilité à long terme de la compagnie.



Une prolongation a toutefois été accordée jusqu’au 30 juin 2026 pour la cession de certaines participations, avec un engagement de restitution de 24,99 millions d’euros à l’actionnaire.



Au 31 décembre 2025, TAP disposait d’une liquidité de 765,3 millions d’euros, en hausse de 113,7 millions d’euros sur un an. Le ratio dette nette/EBITDA s’établit à 2,6x, traduisant un renforcement de la structure financière.