TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

TAP Air Portugal transforme ses vols en vitrine de l'œnotourisme

La compagnie nationale lance une carte interactive inédite pour connecter ses passagers aux terroirs portugais dès 2026.


TAP Air Portugal fait évoluer son expérience de bord en plaçant la culture viticole au centre de sa stratégie de promotion territoriale. Après une sélection rigoureuse parmi 1 300 crus, la compagnie déploie 55 nouvelles références et introduit une technologie interactive dans ses systèmes de divertissement.


Rédigé par le Vendredi 16 Janvier 2026

TAP Air Portugal fait évoluer son expérience ©DepositPhotos/Boarding2Now
TAP Air Portugal fait évoluer son expérience ©DepositPhotos/Boarding2Now
Worldia
TAP Air Portugal déploie dès ce mois-ci sa nouvelle carte des vins, fruit de plusieurs mois d'analyses et de dégustations impliquant vignerons et passagers.

Au total, 55 crus ont été sélectionnés pour représenter neuf régions viticoles du Portugal.

La classe Affaires bénéficiera d'une rotation de 43 références (incluant des mousseux, des vins de Porto et du Moscatel), tandis que la classe Économique en proposera 12.

Avec plus d'un millier de vols hebdomadaires et 16 millions de passagers annuels, la compagnie distribue chaque année un demi-million de bouteilles.

Tap Air Portugal : un écosystème digital pour stimuler l'économie locale

Autres articles
Au-delà de la dégustation, la compagnie devient la première à intégrer une carte interactive du monde du vin dans son offre de divertissement. Les passagers peuvent désormais scanner des codes QR pour accéder gratuitement aux portails des vignerons partenaires, facilitant ainsi la réservation d'expériences œnotouristiques à l'atterrissage.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité du programme "Portugal Stopover", qui offre une escale gratuite à Lisbonne ou Porto et des remises chez 150 partenaires.

Enfin, ce volet viticole s'articule avec le projet "Local Stars", où la gastronomie exécutive est confiée à des chefs de renom comme Ana Moura ou Ricardo Luz pour offrir une immersion culturelle et sensorielle complète.

À lire aussi : TAP Air Portugal renforce son réseau et fête les 35 ans de Marseille - Lisbonne

Lu 225 fois

Tags : tap air portugal
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

La stratégie gagnante de Corsair : flotte, montée en gamme et expérience client

La stratégie gagnante de Corsair : flotte, montée en gamme et expérience client
Dans un environnement aérien marqué par une forte volatilité économique et opérationnelle, Corsair...
Dernière heure

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans

TAP Air Portugal transforme ses vols en vitrine de l'œnotourisme

GNV renforce sa flotte avec l’arrivée du GNV Altair

Le tourisme d’affaires expérientiel : vivre plutôt que participer

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ORSUD - Conseiller(ère) voyages d’affaires - CDI - (Marseille 9e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Toulon (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Fitour : une nouvelle agence et une envie de sortir de sa zone d'influence

Fitour : une nouvelle agence et une envie de sortir de sa zone d'influence
Partez en France

Partez en France

Vacances de fin d’année : entre affluence et stabilité

Vacances de fin d’année : entre affluence et stabilité
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Jet tours : une collection "Signature" pour muscler l'offre des agences

Jet tours : une collection "Signature" pour muscler l'offre des agences
Production

Production

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal transforme ses vols en vitrine de l'œnotourisme

TAP Air Portugal transforme ses vols en vitrine de l'œnotourisme
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !

Baromètre Bourse des Vols : Antilles, Réunion, Maurice et Bangkok en tête en décembre !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

L'Hôtel du Louvre la joue... Emily in Paris !

L'Hôtel du Louvre la joue... Emily in Paris !
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV renforce sa flotte avec l’arrivée du GNV Altair

GNV renforce sa flotte avec l’arrivée du GNV Altair
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias