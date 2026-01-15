TAP Air Portugal transforme ses vols en vitrine de l'œnotourisme

TAP Air Portugal déploie dès ce mois-ci sa nouvelle carte des vins, fruit de plusieurs mois d'analyses et de dégustations impliquant vignerons et passagers.
Au total, 55 crus ont été sélectionnés pour représenter neuf régions viticoles du Portugal.
La classe Affaires bénéficiera d'une rotation de 43 références (incluant des mousseux, des vins de Porto et du Moscatel), tandis que la classe Économique en proposera 12.
Avec plus d'un millier de vols hebdomadaires et 16 millions de passagers annuels, la compagnie distribue chaque année un demi-million de bouteilles.
Au total, 55 crus ont été sélectionnés pour représenter neuf régions viticoles du Portugal.
La classe Affaires bénéficiera d'une rotation de 43 références (incluant des mousseux, des vins de Porto et du Moscatel), tandis que la classe Économique en proposera 12.
Avec plus d'un millier de vols hebdomadaires et 16 millions de passagers annuels, la compagnie distribue chaque année un demi-million de bouteilles.
Tap Air Portugal : un écosystème digital pour stimuler l'économie locale
Autres articles
Au-delà de la dégustation, la compagnie devient la première à intégrer une carte interactive du monde du vin dans son offre de divertissement. Les passagers peuvent désormais scanner des codes QR pour accéder gratuitement aux portails des vignerons partenaires, facilitant ainsi la réservation d'expériences œnotouristiques à l'atterrissage.
Cette démarche s'inscrit dans la continuité du programme "Portugal Stopover", qui offre une escale gratuite à Lisbonne ou Porto et des remises chez 150 partenaires.
Enfin, ce volet viticole s'articule avec le projet "Local Stars", où la gastronomie exécutive est confiée à des chefs de renom comme Ana Moura ou Ricardo Luz pour offrir une immersion culturelle et sensorielle complète.
À lire aussi : TAP Air Portugal renforce son réseau et fête les 35 ans de Marseille - Lisbonne
Cette démarche s'inscrit dans la continuité du programme "Portugal Stopover", qui offre une escale gratuite à Lisbonne ou Porto et des remises chez 150 partenaires.
Enfin, ce volet viticole s'articule avec le projet "Local Stars", où la gastronomie exécutive est confiée à des chefs de renom comme Ana Moura ou Ricardo Luz pour offrir une immersion culturelle et sensorielle complète.
À lire aussi : TAP Air Portugal renforce son réseau et fête les 35 ans de Marseille - Lisbonne