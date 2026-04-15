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Normacom fête ses 20 ans le 18 juin à Tourcoing !

Une trentaine d’adhérents attendus


L’association Normacom fête ses 20 ans le 18 juin 2026 à Lille (Tourcoing) avec une soirée réunissant professionnels du tourisme, partenaires et sponsors.


Rédigé par le Mercredi 15 Avril 2026 à 09:52

L’association Normacom fête ses 20 ans le 18 juin à Lille (Tourcoing) - Photo Normacom
L’association Normacom fête ses 20 ans le 18 juin à Lille (Tourcoing) - Photo Normacom
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Normacom, association des commerciaux du tourisme du Nord et de Normandie, célébrera ses 20 ans d’existence le 18 juin prochain à Lille (Tourcoing).

À cette occasion, elle réunira partenaires, adhérents et acteurs du secteur pour une soirée à la fois festive et professionnelle.

Comme le souligne un communiqué, cet événement « marquera deux décennies d’engagement au service des professionnels du tourisme » et rassemblera notamment une trentaine d’adhérents ainsi que de nombreux sponsors.

Une soirée pour les 20 ans de l'association

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Le programme prévoit notamment : des échanges avec les acteurs du tourisme, des animations tout au long de la soirée, une ambiance musicale assurée par un DJ, ainsi que plusieurs lots à gagner.

Fondée en 2006, Normacom fédère des commerciaux issus de l’ensemble de l’écosystème touristique : tour-opérateurs, compagnies aériennes, croisiéristes, assureurs, aéroports et groupes hôteliers.

Initialement centrée sur la Normandie, l’association a élargi son périmètre dès 2007 au Nord de la France.

À l’occasion de cet anniversaire, l’association annonce également le lancement prochain des « Podcasts Normacom ».

Les sponsors de la soirée :

- AIR CANADA

- AIR TRANSAT

- CORSAIR

- ICELANDAIR

- JETBLUE

- LES ENTREPRISES DU VOYAGE

- LUFTHANSA

- THE LUX COLLECTIVE

- MARRIOTT MAURITIUS

- ROYAL AIR MAROC

- RIU HOTELS&RESORT

- SKY EXPRESS

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Tags : lille, normacom
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