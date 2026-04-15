Normacom fête ses 20 ans le 18 juin à Tourcoing !

Normacom, association des commerciaux du tourisme du Nord et de Normandie, célébrera ses 20 ans d’existence le 18 juin prochain à Lille (Tourcoing).
À cette occasion, elle réunira partenaires, adhérents et acteurs du secteur pour une soirée à la fois festive et professionnelle.
Comme le souligne un communiqué, cet événement « marquera deux décennies d’engagement au service des professionnels du tourisme » et rassemblera notamment une trentaine d’adhérents ainsi que de nombreux sponsors.
À cette occasion, elle réunira partenaires, adhérents et acteurs du secteur pour une soirée à la fois festive et professionnelle.
Comme le souligne un communiqué, cet événement « marquera deux décennies d’engagement au service des professionnels du tourisme » et rassemblera notamment une trentaine d’adhérents ainsi que de nombreux sponsors.
Une soirée pour les 20 ans de l'association
Autres articles
-
ASL Airlines France connecte Lille à Djerba !
-
Volotea renforce une liaison entre le nord et le sud de la France cet hiver
-
The Originals Hotels poursuit son expansion avec deux nouvelles adresses
-
Volotea lance une nouvelle ligne au départ de Lille
-
ASL Airlines : une nouvelle ligne entre Lille et Toulon
Le programme prévoit notamment : des échanges avec les acteurs du tourisme, des animations tout au long de la soirée, une ambiance musicale assurée par un DJ, ainsi que plusieurs lots à gagner.
Fondée en 2006, Normacom fédère des commerciaux issus de l’ensemble de l’écosystème touristique : tour-opérateurs, compagnies aériennes, croisiéristes, assureurs, aéroports et groupes hôteliers.
Initialement centrée sur la Normandie, l’association a élargi son périmètre dès 2007 au Nord de la France.
À l’occasion de cet anniversaire, l’association annonce également le lancement prochain des « Podcasts Normacom ».
Fondée en 2006, Normacom fédère des commerciaux issus de l’ensemble de l’écosystème touristique : tour-opérateurs, compagnies aériennes, croisiéristes, assureurs, aéroports et groupes hôteliers.
Initialement centrée sur la Normandie, l’association a élargi son périmètre dès 2007 au Nord de la France.
À l’occasion de cet anniversaire, l’association annonce également le lancement prochain des « Podcasts Normacom ».
Les sponsors de la soirée :
- AIR CANADA
- AIR TRANSAT
- CORSAIR
- ICELANDAIR
- JETBLUE
- LES ENTREPRISES DU VOYAGE
- LUFTHANSA
- THE LUX COLLECTIVE
- MARRIOTT MAURITIUS
- ROYAL AIR MAROC
- RIU HOTELS&RESORT
- SKY EXPRESS
- AIR CANADA
- AIR TRANSAT
- CORSAIR
- ICELANDAIR
- JETBLUE
- LES ENTREPRISES DU VOYAGE
- LUFTHANSA
- THE LUX COLLECTIVE
- MARRIOTT MAURITIUS
- ROYAL AIR MAROC
- RIU HOTELS&RESORT
- SKY EXPRESS