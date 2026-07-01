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Minor Hotels implantera la marque NH Hotels & Resorts en Arabie saoudite

Le groupe prévoit l'ouverture de son premier établissement NH Hotels & Resorts au Moyen-Orient à Riyad en 2030


Minor Hotels annonce la signature du NH Riyadh Prime Square Hotel, premier établissement de la marque NH Hotels & Resorts au Moyen-Orient. Situé dans un complexe mixte à Riyad, l'hôtel de 121 chambres doit ouvrir ses portes en 2030.


Rédigé par le Jeudi 2 Juillet 2026 à 12:00

Le NH Riyadh Prime Square Hotel, dont l'ouverture est prévue en 2030, sera le premier établissement de la marque NH Hotels & Resorts au Moyen-Orient. DepositPhotos.com/ swisshippo
Le NH Riyadh Prime Square Hotel, dont l'ouverture est prévue en 2030, sera le premier établissement de la marque NH Hotels & Resorts au Moyen-Orient. DepositPhotos.com/ swisshippo
CroisiEurope
Minor Hotels poursuit son développement en Arabie saoudite avec la signature du NH Riyadh Prime Square Hotel, qui marquera l'arrivée de la marque NH Hotels & Resorts au Moyen-Orient.

Développé par Heyazah Real Estate Development, l'établissement prendra place au sein du complexe mixte Prime Square, dans le quartier King Fahad de Riyad.

Prévu pour 2030, l'hôtel proposera 121 chambres et suites, un restaurant ouvert toute la journée, un restaurant de spécialités, un bar-lounge avec piscine en rooftop, une piscine, un centre de remise en forme, un centre d'affaires ainsi que plusieurs espaces de réunion.

Le complexe Prime Square accueillera également des commerces, des restaurants, des cafés et des bureaux. Situé le long de King Abdullah Road, il bénéficiera d'un accès direct aux stations de métro Al Wurud et STC.


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Tags : minor
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