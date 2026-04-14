TourMaG - Vous évoquiez les rapatriements sanitaires… Pouvez-vous nous faire le tableau de ce qu’est l’aviation d’affaires ?



Charles Aguettant : L’aviation d’affaires, ce sont 3 grandes activités. L’activité de loisirs, qui est de l’ordre de 10 à 15% d’utilisation et qui alimente la caricature.



C’est d’ailleurs très difficile de la quantifier. Quand quelqu’un monte à bord, est-ce que, sous prétexte qu’il est en short, il va forcément pour du loisir ou est-ce que, parce qu’il a un costume, il va forcément pour du business ?



Nous avons aussi 10% de vols qui sont des vols sanitaires, de rapatriements, avec pour ces vols deux catégories : les rapatriements « purs et durs » et les vols de transport d’organes.



En France, par exemple, on fait 2 000 transports de greffes par an. Donc ce sont 2 000 vies sauvées, avec la PHP dans le Nord et toute la région Sud, qui est gérée différemment.



Il y a 2 grands contrats et cela s’effectue via l’aviation d’affaires avec des avions 4 places qui vont emmener un médecin, une infirmière et une glacière.



Et enfin, il reste 75% de l’activité qui est de l’activité dite d’affaires, et l’on peut dire que c’est une aviation des territoires.



90% des vols d’affaires, au départ de la France, sont des vols qui se font France-France ou France-Europe. Donc là aussi, le mythe du gros avion, avec la chambre, la douche, est caricatural.



TourMaG - Dans ce cas-là, ce sont des petits avions ?



Charles Aguettant : Oui, des Pilatus qui sont des appareils 6 à 8 places, mais aussi des Cessna avec 4 à 6 places et qui composent plus de la moitié de la flotte. En France, la moitié de la flotte de l’aviation d’affaires est équipée d’avions à hélices et on dit souvent que plus des deux tiers des avions n’ont pas de toilettes à bord.



La plupart des avions font 1,40 m, 1,60 m de hauteur. Donc on ne se tient pas debout et c’est aussi cela la réalité. Il y a aussi bien sûr de plus gros avions qui vont plus loin et très confortables, et des fois dans des territoires inaccessibles.



L’aviation d’affaires va quand même là où il n’y a pas la ligne régulière dans 98% des cas. Le but, c’est ça.



Quelqu’un qui est à La Roche-sur-Yon, et qui aura besoin 1, 2, 3 fois par an de faire un déplacement pour aller à Madrid, puis à Marseille et à Paris dans la journée, il va bien falloir qu’à un moment, il prenne un avion d’affaires. Parce qu’il n’y a pas de ligne régulière et qu’il a besoin de temps en temps de faire ce déplacement.



TourMaG - Et derrière toutes ces activités, il y a des emplois.



Charles Aguettant : Oui bien sûr. Il y a 400 000 emplois directs, indirects en Europe. Et 100 000 sont localisés en France. Donc 25 % des emplois de l’aviation d’affaires européenne sont localisés en France. Ce n’est pas rien !



Nous avons des constructeurs que sont Daher, Airbus Hélicoptère ou Airbus classique, commercial, Dassault bien sûr, mais aussi Safran, Thalès.



Des équipementiers aussi : Michelin, avec les nouveaux pneus, et tous les autres qui font partie de l’écosystème. Plus tous les métiers au sol dans les aéroports en province ou dans les grands aéroports.



Tout ça, ce sont des métiers de l’aviation d’affaires et cela concerne aussi le catering, l’assurance.