Webinaire Canada : partez sur la Route Champlain en Ontario

Réécoutez les webinaires de cette saison :



• 6 janvier 2026 – Lodges et chalets au Canada

avec nos partenaires de l’Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentides

• 20 janvier 2026 – Mobilité douce

avec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canada

• 3 février 2026 – Ouest canadien

avec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgary

• 24 février 2026 – Cultures urbaines

avec Parcs Canada et Tourisme Nouvelle-Écosse

• 10 mars 2026 – Le Grand Nord

avec Territoires du Nord-Ouest et l’Association Franco-Yukonnaise

• 24 mars 2026 – Observation de la faune dans son habitat naturel

avec Travel Manitoba et Tourisme Banff & Lake Louise

• 7 avril 2026 – Cultures autochtones

avec le label Original Original de l’Association Touristique Autochtone du Canada, et l’Association Touristique Autochtone de l’Alberta

• 21 avril 2026 – Canada atlantique

avec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Tourism

• 5 mai 2026 – La route Champlain

avec Ontario's Highlands Tourism Organization



Nos webinaires sont co-construits avec les partenaires institutionnels canadiens : chaque webinaire associe Destination Canada à une région, une ville ou une entité nationale privée. Ces partenaires offrent une vision de terrain des produits et expériences canadiens. Ils mettent aussi en lumière ce qui fonctionne et qui est recherché par les voyageurs français dans leur région pour vous aider à vendre la destination.