Webinaire Canada : partez sur la Route Champlain en Ontario

Mardi 5 mai 2026 – La Route Champlain
Pour ce dernier webinaire de la saison, Destination Canada vous invite à partir à la découverte de la Route Champlain, un itinéraire emblématique en Ontario, entre nature préservée, patrimoine historique et expériences immersives.
Encore méconnue du marché français, cette région se découvre en suivant les traces de Samuel de Champlain, explorateur français qui a marqué l’histoire du Canada. Il y a plus de 400 ans, il remontait la rivière des Outaouais à la recherche d’une mer du Nord, guidé et accompagné par les Premières Nations, dont la connaissance du territoire lui a été essentielle.
Aujourd’hui, la Route Champlain offre une immersion authentique au cœur d’un Canada naturellement inspirant : activités de plein air entre rivières majestueuses, forêts denses et villages de caractère.
Les intervenantes partageront des expériences clés et des idées de découverte pour explorer la région, tout en valorisant des offres particulièrement attractives pour la clientèle française : canoë sur la rivière des Outaouais, randonnées accessibles, hébergements de charme et rencontres locales.
Un rendez-vous incontournable pour enrichir vos programmes avec une destination à fort potentiel, alliant nature, culture et accessibilité.
Intervenants :
• Ontario’s Highlands Tourism Organization – Holly Blefgen
• Ontario’s Highlands Tourism Organization – Andréanne Joly
Bon à savoir :
• Mardi 5 mai 2026
• De 15h à 16h (heure française)
• Webinaire suivi d’une session de questions-réponses à la fin
• Replay disponible après la session sur ce lien
Réécoutez les webinaires de cette saison :
• 6 janvier 2026 – Lodges et chalets au Canada
avec nos partenaires de l’Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentides
• 20 janvier 2026 – Mobilité douce
avec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canada
• 3 février 2026 – Ouest canadien
avec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgary
• 24 février 2026 – Cultures urbaines
avec Parcs Canada et Tourisme Nouvelle-Écosse
• 10 mars 2026 – Le Grand Nord
avec Territoires du Nord-Ouest et l’Association Franco-Yukonnaise
• 24 mars 2026 – Observation de la faune dans son habitat naturel
avec Travel Manitoba et Tourisme Banff & Lake Louise
• 7 avril 2026 – Cultures autochtones
avec le label Original Original de l’Association Touristique Autochtone du Canada, et l’Association Touristique Autochtone de l’Alberta
• 21 avril 2026 – Canada atlantique
avec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Tourism
• 5 mai 2026 – La route Champlain
avec Ontario's Highlands Tourism Organization
Nos webinaires sont co-construits avec les partenaires institutionnels canadiens : chaque webinaire associe Destination Canada à une région, une ville ou une entité nationale privée. Ces partenaires offrent une vision de terrain des produits et expériences canadiens. Ils mettent aussi en lumière ce qui fonctionne et qui est recherché par les voyageurs français dans leur région pour vous aider à vendre la destination.
• 6 janvier 2026 – Lodges et chalets au Canada
avec nos partenaires de l’Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentides
• 20 janvier 2026 – Mobilité douce
avec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canada
• 3 février 2026 – Ouest canadien
avec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgary
• 24 février 2026 – Cultures urbaines
avec Parcs Canada et Tourisme Nouvelle-Écosse
• 10 mars 2026 – Le Grand Nord
avec Territoires du Nord-Ouest et l’Association Franco-Yukonnaise
• 24 mars 2026 – Observation de la faune dans son habitat naturel
avec Travel Manitoba et Tourisme Banff & Lake Louise
• 7 avril 2026 – Cultures autochtones
avec le label Original Original de l’Association Touristique Autochtone du Canada, et l’Association Touristique Autochtone de l’Alberta
• 21 avril 2026 – Canada atlantique
avec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Tourism
• 5 mai 2026 – La route Champlain
avec Ontario's Highlands Tourism Organization
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Contact
Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.
Pour en savoir plus sur les webinaires Canada, contactez Malaury Mazal, assistante pour Destination Canada sur malaury@360tourisme.fr.
www.LeCanadaNaturellement.fr
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