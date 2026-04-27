logo DestiMaG  
Recherche avancée

Webinaire Canada : partez sur la Route Champlain en Ontario


Destination Canada invite les professionnels du tourisme à explorer la Route Champlain, entre Ottawa et la baie Géorgienne.


Rédigé par Destination Canada le Lundi 27 Avril 2026 à 00:05

Route Champlain © Barb Simkova
Route Champlain © Barb Simkova
IFTM

Mardi 5 mai 2026 – La Route Champlain


Pour ce dernier webinaire de la saison, Destination Canada vous invite à partir à la découverte de la Route Champlain, un itinéraire emblématique en Ontario, entre nature préservée, patrimoine historique et expériences immersives.

Encore méconnue du marché français, cette région se découvre en suivant les traces de Samuel de Champlain, explorateur français qui a marqué l’histoire du Canada. Il y a plus de 400 ans, il remontait la rivière des Outaouais à la recherche d’une mer du Nord, guidé et accompagné par les Premières Nations, dont la connaissance du territoire lui a été essentielle.

Aujourd’hui, la Route Champlain offre une immersion authentique au cœur d’un Canada naturellement inspirant : activités de plein air entre rivières majestueuses, forêts denses et villages de caractère.
Les intervenantes partageront des expériences clés et des idées de découverte pour explorer la région, tout en valorisant des offres particulièrement attractives pour la clientèle française : canoë sur la rivière des Outaouais, randonnées accessibles, hébergements de charme et rencontres locales.

Un rendez-vous incontournable pour enrichir vos programmes avec une destination à fort potentiel, alliant nature, culture et accessibilité.

Intervenants :
Ontario’s Highlands Tourism Organization – Holly Blefgen
Ontario’s Highlands Tourism Organization – Andréanne Joly


Bon à savoir :

Mardi 5 mai 2026
De 15h à 16h (heure française)
• Webinaire suivi d’une session de questions-réponses à la fin
Replay disponible après la session sur ce lien

Musée Peterborough Canoe © Barb Simkova
Musée Peterborough Canoe © Barb Simkova
Réécoutez les webinaires de cette saison :

6 janvier 2026 – Lodges et chalets au Canada
avec nos partenaires de l’Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Tourisme Laurentides
20 janvier 2026 – Mobilité douce
avec Bonjour Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, VIA Rail Canada
3 février 2026 – Ouest canadien
avec Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Tourism Calgary
24 février 2026 – Cultures urbaines
avec Parcs Canada et Tourisme Nouvelle-Écosse
10 mars 2026 – Le Grand Nord
avec Territoires du Nord-Ouest et l’Association Franco-Yukonnaise
24 mars 2026 – Observation de la faune dans son habitat naturel
avec Travel Manitoba et Tourisme Banff & Lake Louise
7 avril 2026 – Cultures autochtones
avec le label Original Original de l’Association Touristique Autochtone du Canada, et l’Association Touristique Autochtone de l’Alberta
21 avril 2026 – Canada atlantique
avec Parcs Canada, Tourisme Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Tourism
5 mai 2026 – La route Champlain
avec Ontario's Highlands Tourism Organization

Nos webinaires sont co-construits avec les partenaires institutionnels canadiens : chaque webinaire associe Destination Canada à une région, une ville ou une entité nationale privée. Ces partenaires offrent une vision de terrain des produits et expériences canadiens. Ils mettent aussi en lumière ce qui fonctionne et qui est recherché par les voyageurs français dans leur région pour vous aider à vendre la destination.

Contact

Webinaire Canada : partez sur la Route Champlain en Ontario

Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.

Pour en savoir plus sur les webinaires Canada, contactez Malaury Mazal, assistante pour Destination Canada sur malaury@360tourisme.fr.

www.LeCanadaNaturellement.fr

Retrouvez-nous sur :
facebookinstagramyoutube



Lu 112 fois

Tags : agents de voyage, Canada, Destination Canada, Ontario, route Champlain, Tourisme, Webinaire
Notez

Brand News DestiMaG

Quartier Libre vous propose la sérénité de son Irlande et son Ecosse

Quartier Libre vous propose la sérénité de son Irlande et son Ecosse
La période actuelle nous donne furieusement envie de calme et de sérénité. L’Ecosse et l’Irlande...
TAP Air Portugal
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Creative Tours, seul réceptif 100% francophone à Chypre

Creative Tours, seul réceptif 100% francophone à Chypre
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Espagne et Portugal : pourquoi la péninsule ibérique s'impose comme la destination incontournable en 2026

Creative Tours, seul réceptif 100% francophone à Chypre

Quartier Libre vous propose la sérénité de son Irlande et son Ecosse

Égypte 2027 : Dahabeya Égypte accélère son développement et enrichit son offre de croisières sur le Nil

Toundra Voyages lance un challenge de vente à destination des agences de voyages généralistes et des réseaux

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !
AirMaG

AirMaG

easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026

easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : un premier trimestre solide pour le port de Marseille

Croisière : un premier trimestre solide pour le port de Marseille
Distribution

Distribution

Serge Papin : dix mesures pour favoriser la transmission-reprise

Serge Papin : dix mesures pour favoriser la transmission-reprise
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient
La Travel Tech

La Travel Tech

SNCF Connect & Tech lance une application sur ChatGPT

SNCF Connect &amp; Tech lance une application sur ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe

Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre
Production

Production

Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali

Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias