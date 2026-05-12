Le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation

Les chambres privilégient désormais des espaces plus lumineux, avec une décoration inspirée de la Provence contemporaine et des matériaux comme le bois, la pierre et le lin. Certaines suites disposent de terrasses aménagées.Le calisson d’Aix, symbole historique de la ville, occupe également une place importante dans l’expérience culinaire proposée par l’hôtel.Accessible en moins de trois heures depuis Paris en train, l’établissement dispose également d’un restaurant, d’un bar, d’une terrasse extérieure, d’une piscine de 14 mètres ainsi que de cinq salles de réunion.