MGallery renforce sa présence dans les montagnes japonaises

Deux adresses dédiées à la nature et au bien-être


Le groupe Accor poursuit son expansion sur le marché japonais du luxe avec l’annonce de deux nouvelles adresses MGallery Collection, en partenariat avec Patience Capital Group. Situés dans les Alpes japonaises, le Madarao Kogen Hotel et le Lime Resort Myoko promettent une expérience haut de gamme alliant nature, bien-être et design.


Rédigé par le Lundi 27 Octobre 2025

MGallery renforce sa présence au Japon - Depositphotos @sepavone
MGallery poursuit son ascension au Japon.

La marque de boutique-hôtels du groupe Accor a officialisé, le 23 octobre 2025 à Singapour, la signature de deux nouveaux établissements en partenariat avec Patience Capital Group, société d’investissement reconnue pour son engagement dans les actifs touristiques à travers le Japon.

Ces deux futurs resorts, le Madarao Kogen Hotel - MGallery Collection et le Lime Resort Myoko - MGallery Collection, s’inscrivent dans une vision commune : développer des destinations de montagne quatre saisons, alliant authenticité, confort et durabilité.

"Grâce à notre partenariat avec Patience Capital Group, nous sommes fiers d’apporter l’esprit de voyage mémorable et riche de sens de MGallery dans les montagnes japonaises", a déclaré Maud Bailly, CEO Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems.

Le Madarao Kogen Hotel et le Lime Resort Myoko

Situé sur les pentes du mont Madarao, dans la préfecture de Nagano, le Madarao Kogen Hotel - MGallery Collection sera le premier établissement de la marque dans cette région.

Réputée pour la qualité de sa neige, surnommée « Madapow », et ses nombreuses pistes forestières, la station attire chaque hiver un large public de skieurs et de visiteurs en quête de nature.

Actuellement en rénovation complète, l’hôtel doit rouvrir fin 2027. Il comptera 80 chambres et proposera plusieurs espaces de restauration, un lounge, un restaurant en front de piste, un bar de piscine, des bains onsen ainsi que des installations dédiées au bien-être et aux séminaires.

À une trentaine de minutes de route, dans le Parc national Myoko-Togakushi Renzan, le Lime Resort Myoko - MGallery Collection prévoit d’accueillir ses premiers clients à l’hiver 2026. Ce resort de 38 chambres sera axé sur la détente et comprendra notamment un spa onsen, un restaurant, un café-bar, une salle de fitness et un espace pour enfants.

Culminant à 2 454 mètres, le mont Myoko est connu pour ses importantes chutes de neige, plus de 13 mètres par an, et ses longues pistes de ski, qui en font l’une des principales destinations hivernales du Japon.

Un partenariat axé sur la durabilité et l’identité locale

Les deux resorts seront reliés par un service de navette dédié, facilitant les échanges entre les sites et d’autres infrastructures touristiques détenues par Patience Capital Group, telles que la station de ski Myoko Suginohara ou le Nagano Dunes Golf Club.

Leur offre ne se limitera pas à la saison hivernale : randonnée, cyclisme, bains de forêt et découvertes culturelles viendront compléter l’expérience, dans un cadre naturel accessible en seulement deux heures de train depuis Tokyo.

Les rénovations des deux établissements s’appuieront sur une approche durable, intégrant matériaux locaux, technologies à haute efficacité énergétique et respect du patrimoine naturel.

"Notre partenariat avec Accor reflète une conviction partagée quant au potentiel à long terme du tourisme de montagne au Japon", souligne Ken Chan, fondateur et CEO de Patience Capital Group.


Tags : japon, mgallery
