MGallery renforce sa présence dans les montagnes japonaises

Situé sur les pentes du mont Madarao, dans la préfecture de Nagano, le Madarao Kogen Hotel - MGallery Collection sera le premier établissement de la marque dans cette région.



Réputée pour la qualité de sa neige, surnommée « Madapow », et ses nombreuses pistes forestières, la station attire chaque hiver un large public de skieurs et de visiteurs en quête de nature.



Actuellement en rénovation complète, l’hôtel doit rouvrir fin 2027. Il comptera 80 chambres et proposera plusieurs espaces de restauration, un lounge, un restaurant en front de piste, un bar de piscine, des bains onsen ainsi que des installations dédiées au bien-être et aux séminaires.



À une trentaine de minutes de route, dans le Parc national Myoko-Togakushi Renzan, le Lime Resort Myoko - MGallery Collection prévoit d’accueillir ses premiers clients à l’hiver 2026. Ce resort de 38 chambres sera axé sur la détente et comprendra notamment un spa onsen, un restaurant, un café-bar, une salle de fitness et un espace pour enfants.



Culminant à 2 454 mètres, le mont Myoko est connu pour ses importantes chutes de neige, plus de 13 mètres par an, et ses longues pistes de ski, qui en font l’une des principales destinations hivernales du Japon.