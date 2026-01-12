TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Europa-parc, élu dix fois meilleur parc de loisirs au monde


En 2025, Europa-Park Resort a franchi un cap historique en dépassant pour la première fois les 7 millions de visiteurs au cours de sa saison anniversaire. Ce record souligne l’attractivité du parc, installé au cœur de la région des trois frontières France-Allemagne-Suisse, et confirme sa position comme l’une des destinations de loisirs les plus fréquentées d’Europe.


Rédigé par le Mardi 13 Janvier 2026

Créés en 1998 par Amusement Today, les Golden Ticket Awards distinguent l’excellence de l’industrie des parcs d’attractions et comptent aujourd’hui parmi les récompenses les plus prestigieuses du secteur - Photo : Europa-park
Créés en 1998 par Amusement Today, les Golden Ticket Awards distinguent l’excellence de l’industrie des parcs d’attractions et comptent aujourd’hui parmi les récompenses les plus prestigieuses du secteur - Photo : Europa-park
Worldia
Fondé par Roland Mack en 1975, Europa-Park avait attiré à ses débuts 250 000 visiteurs.

Cinquante ans plus tard, le parc - élu dix fois meilleur parc de loisirs au monde par les Golden Ticket Awards - a dépassé toutes les attentes pour cette année anniversaire, en dépassant pour la première fois les 7 millions de visiteurs.

« C’est avant tout une marque de confiance que nous accordent nos visiteurs, pour qui Europa-Park est devenu une véritable destination de vacances », souligne Roland Mack.

Développement ciblé et diversification de l’offre

Autres articles
La croissance du resort en 2025 a été soutenue par le renforcement de l’équilibre entre univers de marque et divertissement, avec des nouveautés marquantes telles que le premier film d’animation « SUPER GRAND PRIX » et l’attraction familiale interactive 3D « GRAND PRIX EDventure ».

Le gala des 50 ans a réuni invités de marque, partenaires historiques et amis de la famille Mack, célébrant un demi-siècle d’histoire et de développement.

En parallèle, le parc a continué d’élargir son offre d’hébergement et d’expériences immersives.

L’univers aquatique Rulantica a inauguré le bassin extérieur chauffé « Svømmepøl », tandis que le Camp Resort s’est transformé en Silver Lake City, une cité western proposant tipis, roulottes et maisons en rondins, avec pour objectif d’augmenter la durée moyenne de séjour des visiteurs.

Europa-Park : quels projets pour 2026 ?

Europa-Park poursuit son expansion avec plusieurs projets phares pour 2026.

Le Riverside Western Lodge ouvrira avec 119 chambres thématiques et une brasserie proposant la bière maison.

Le 18e quartier thématique, consacré à Monaco, offrira aux visiteurs une immersion méditerranéenne autour du grand-huit « Silver Star ».

Ces développements visent à enrichir l’expérience client et à prolonger les séjours, confirmant la stratégie de diversification et de fidélisation du resort.

D'ailleurs, la saison hivernale se poursuit jusqu’au 18 janvier 2026, avec plus de 100 attractions et spectacles, tandis que les hôtels 4* et 4* supérieur, l’univers Rulantica et le restaurant gastronomique Eatrenalin restent ouverts toute l’année.

Lu 116 fois

Tags : europa-park, europe, golden ticket awards, parc d'attractions
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 12 Janvier 2026 - 11:00 Karibuni rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Samedi 10 Janvier 2026 - 08:00 En Martinique, les bonnes surprises du littoral Atlantique

Brand News DestiMaG

Vendre l’Amérique du Nord va vous rapporter gros : Worldia lance son premier challenge de vente de l’année !

Vendre l’Amérique du Nord va vous rapporter gros : Worldia lance son premier challenge de vente de l’année !
Immense, iconique, inspirante… L’Amérique du Nord fait partie de ces destinations qui déclenchent...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Îles des Açores - un archipel enchanté !

Îles des Açores - un archipel enchanté !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
AirMaG

AirMaG

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas

Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas
Distribution

Distribution

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
La Travel Tech

La Travel Tech

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah
Partez en France

Partez en France

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !
Production

Production

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias