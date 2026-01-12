Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Créés en 1998 par Amusement Today, les Golden Ticket Awards distinguent l’excellence de l’industrie des parcs d’attractions et comptent aujourd’hui parmi les récompenses les plus prestigieuses du secteur - Photo : Europa-park
Fondé par Roland Mack en 1975, Europa-Park avait attiré à ses débuts 250 000 visiteurs.
Cinquante ans plus tard, le parc - élu dix fois meilleur parc de loisirs au monde par les Golden Ticket Awards - a dépassé toutes les attentes pour cette année anniversaire, en dépassant pour la première fois les 7 millions de visiteurs.
« C’est avant tout une marque de confiance que nous accordent nos visiteurs, pour qui Europa-Park est devenu une véritable destination de vacances », souligne Roland Mack.
Développement ciblé et diversification de l’offre
La croissance du resort en 2025 a été soutenue par le renforcement de l’équilibre entre univers de marque et divertissement, avec des nouveautés marquantes telles que le premier film d’animation « SUPER GRAND PRIX » et l’attraction familiale interactive 3D « GRAND PRIX EDventure ».
Le gala des 50 ans a réuni invités de marque, partenaires historiques et amis de la famille Mack, célébrant un demi-siècle d’histoire et de développement.
En parallèle, le parc a continué d’élargir son offre d’hébergement et d’expériences immersives.
L’univers aquatique Rulantica a inauguré le bassin extérieur chauffé « Svømmepøl », tandis que le Camp Resort s’est transformé en Silver Lake City, une cité western proposant tipis, roulottes et maisons en rondins, avec pour objectif d’augmenter la durée moyenne de séjour des visiteurs.
Europa-Park : quels projets pour 2026 ?
Europa-Park poursuit son expansion avec plusieurs projets phares pour 2026.
Le Riverside Western Lodge ouvrira avec 119 chambres thématiques et une brasserie proposant la bière maison.
Le 18e quartier thématique, consacré à Monaco, offrira aux visiteurs une immersion méditerranéenne autour du grand-huit « Silver Star ».
Ces développements visent à enrichir l’expérience client et à prolonger les séjours, confirmant la stratégie de diversification et de fidélisation du resort.
D'ailleurs, la saison hivernale se poursuit jusqu’au 18 janvier 2026, avec plus de 100 attractions et spectacles, tandis que les hôtels 4* et 4* supérieur, l’univers Rulantica et le restaurant gastronomique Eatrenalin restent ouverts toute l’année.
