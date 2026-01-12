Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

« C’est avant tout une marque de confiance que nous accordent nos visiteurs, pour qui Europa-Park est devenu une véritable destination de vacances »

Fondé par Roland Mack en 1975, Europa-Park avait attiré à ses débuts 250 000 visiteurs.Cinquante ans plus tard, le parc - élu dix fois meilleur parc de loisirs au monde par les Golden Ticket Awards - a dépassé toutes les attentes pour cette année anniversaire, en dépassant pour la première fois les 7 millions de visiteurs., souligne Roland Mack.