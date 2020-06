Europa-Park rouvre Rulantica, son univers aquatique

De nouveaux dispositifs concernant les règles d'hygiène et de distances physiques ont été mis en place :



- Limitation du nombre de visiteurs par le biais d’une billetterie en ligne avec billets datés



- Limitation du nombre de baigneurs en simultané dans chaque bassin



- Respect des distances de sécurité (par ex. marquage au sol dans les files d'attente, les restaurants, les espaces de repos, etc…)



- Mise en œuvre de standards et processus d'hygiène renforcés (par ex. stands de désinfection supplémentaires, nettoyage et désinfection supplémentaires des surfaces, des chaises longues, etc…)



- Informations et explications sur l’ensemble des mesures aux visiteurs avant et pendant la visite via un flyer, des messages sur les écrans vidéos et sur l’application Rulantica



- Système d'aération qui garantit un renouvellement de l’air constant et technologie de gestion des eaux de baignade



- Formation intensive des collaborateurs sur les mesures de protection.