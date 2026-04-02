Formation : les animateurs, ces professionnels garants du concept club

« Le club n’est pas un produit industriel : c’est une communauté vivante. Il faut professionnaliser l’animation pour créer cette atmosphère unique »

« C'est dans l'école de formation Klaxon Rouge qu'on enseigne l'ADN des marques Club Marmara et Club Lookéa, les valeurs de TUI France. Création de lien, convivialité, et cela passe aussi par des cours de danse, de chant, de théâtre, de maquillage, de management, etc.



Ces mois de formation sont ainsi l'occasion d'apprendre et de perfectionner son savoir dans de nombreux métiers. Ces équipes sont suivies au quotidien par 10 coordinateurs qui travaillent au siège de TUI France »

« A la suite des affectations qui sont révélées, TUI France constate un boom des réservations. Les voyageurs attendent de savoir dans quel pays est affecté leur chef de village, délégué, animateur préféré pour réserver leurs vacances ! »

« Les managers suivent également des modules dédiés au management. À cela s’ajoute une formation continue, en présentiel ou à distance, portant sur l’évolution du produit, la stratégie, les nouveautés, le benchmark et l’actualité artistique.



Ces formations sont assurées à la fois en interne et, pour certains métiers d’expertise, par des organismes externes »

« La formation des nouveaux animateurs, réalisée avec Next Level, a réuni i[plus de 100 jeunes dans un FRAMissima en Corse

« La plupart de nos recrues ont déjà un diplôme, ou de l’expérience, à nous ensuite de partager nos concepts, de travailler l’état d’esprit, la cohésion de groupe et la relation client »

« On part en immersion totale pendant deux à trois semaines. On vit ensemble, on travaille ensemble, pour créer une vraie cohésion d’équipe »