Formation : nxlvl recrute et forme vos futurs animateurs !

nxlvl est un centre de formation spécialisé dans les métiers du tourisme et de l’Hôtellerie en France et à l’étranger.Avec mes trois associés, Damien Gorce, Greg Barreteau et Morgan Grangier, j’ai cofondé, nxlvl, en juillet 2022.Un an et demi auparavant, ils avaient déjà créé Holidée, agence de recrutement, dont la vocation est, grâce à son réseau, d’être l’agent de toutes les personnes évoluant dans le monde du tourisme et plus particulièrement dans l’animation.Le lien entre Holidée et nxlvl permet d’avoir une proposition et un accompagnement très large pour nos apprenants, les « learners » et nos partenaires employeurs.Nous sommes tous les quatre issus de la formation. Nous avions la volonté de mettre en place des formations pratiques, en opposition à la théorie, car nous sommes convaincus que pour apprendre un métier, notamment ceux du tourisme, il n’y a rien de mieux que de pratiquer.Nos formations sont personnalisées selon nos partenaires. Nous allons jusqu’à nous installer sur un établissement touristique de ce dernier pour mettre en condition de travail les apprenants sur un lieu, une ambiance, une atmosphère qui correspond à ce qu’ils retrouveront dans leur vie professionnelle.Nous personnalisons le contenu de la formation en fonction du partenaire, selon ses process, ses impératifs d’exploitation… tout en respectant les référentiels des titres professionnels que nous délivrons.