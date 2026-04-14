Club vacances : comment sécuriser les stocks face à la concurrence entre TO français et internationaux ?

« Des marchés comme la Pologne, la République tchèque, l’Allemagne ou le Royaume-Uni sont très friands du tout inclus animé, avec structures pour enfants. Une véritable bataille s’opère pour s’approprier "les meilleures places au soleil" »

« Les tour-opérateurs français ne disposent pas toujours des mêmes moyens financiers que leurs concurrents européens.



Pour sécuriser des chambres de qualité, il faut s’engager financièrement en amont et payer les allotements à l’avance »

« Sans engagement financier fort, les opérateurs s’exposent aux stop-sales et perdent l’accès aux chambres »