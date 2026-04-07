Club de vacances, la carte pro ultime !

Au total, plus de 620 clubs dans plus de 40 pays y sont recensés !



Désormais le produit Club n'est plus un produit standardisé, il n'y a pas un club mais des Clubs : premium, famille, sportifs, light, bien-être, adult only... l'offre s'est largement segmentée. Pour vous aider à y voir plus clair, plusieurs dizaines de critères sont disponibles, incluant notamment 14 marques de clubs référencées à l'étranger, mais aussi des filtres très opérationnels comme :



- le niveau d’étoiles des établissements

- les formules de restauration (all inclusive, demi-pension, pension complète, buffet)

- les types de clientèle (adult only, clubs enfants, accessibilité PMR)

- les conditions d’accès (accès direct mer, transferts)

- les équipements et activités (piscines, salles de sport, équipements sportifs) et bien d'autres encore !

