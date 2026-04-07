Club de vacances, la carte pro ultime !

Comment ça marche ?
Dans un contexte où la vente de séjours en club reste un levier essentiel pour les agences de voyages, TourMaG enrichit son offre éditoriale avec un nouvel outil digital pensé pour faciliter le travail des professionnels : une carte interactive dédiée à l’univers des clubs.
Accessible exclusivement aux abonnés premium, cette carte vient en complément de notre dossier Clubs Vacances lancé début mars.
Cet outil conçu pour simplifier la vie des agents de voyages, leur permet d’identifier rapidement les offres les plus pertinentes selon les attentes de leurs clients.
Accessible exclusivement aux abonnés premium, cette carte vient en complément de notre dossier Clubs Vacances lancé début mars.
Cet outil conçu pour simplifier la vie des agents de voyages, leur permet d’identifier rapidement les offres les plus pertinentes selon les attentes de leurs clients.
Plus de 620 clubs vacances dans plus de 40 pays
Au total, plus de 620 clubs dans plus de 40 pays y sont recensés !
Désormais le produit Club n'est plus un produit standardisé, il n'y a pas un club mais des Clubs : premium, famille, sportifs, light, bien-être, adult only... l'offre s'est largement segmentée. Pour vous aider à y voir plus clair, plusieurs dizaines de critères sont disponibles, incluant notamment 14 marques de clubs référencées à l'étranger, mais aussi des filtres très opérationnels comme :
- le niveau d’étoiles des établissements
- les formules de restauration (all inclusive, demi-pension, pension complète, buffet)
- les types de clientèle (adult only, clubs enfants, accessibilité PMR)
- les conditions d’accès (accès direct mer, transferts)
- les équipements et activités (piscines, salles de sport, équipements sportifs) et bien d'autres encore !
Désormais le produit Club n'est plus un produit standardisé, il n'y a pas un club mais des Clubs : premium, famille, sportifs, light, bien-être, adult only... l'offre s'est largement segmentée. Pour vous aider à y voir plus clair, plusieurs dizaines de critères sont disponibles, incluant notamment 14 marques de clubs référencées à l'étranger, mais aussi des filtres très opérationnels comme :
- le niveau d’étoiles des établissements
- les formules de restauration (all inclusive, demi-pension, pension complète, buffet)
- les types de clientèle (adult only, clubs enfants, accessibilité PMR)
- les conditions d’accès (accès direct mer, transferts)
- les équipements et activités (piscines, salles de sport, équipements sportifs) et bien d'autres encore !
Avec cette carte interactive, TourMaG propose une vision globale de l'offre Club à l'étranger, permettant aux professionnels de comparer rapidement les différentes options et de mieux orienter leurs clients.
Evidemment n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, afin d'améliorer l'outil ! La rédaction est très facilement joignable et restent ouvertes à toutes les suggestions qui viennent du terrain !
Evidemment n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, afin d'améliorer l'outil ! La rédaction est très facilement joignable et restent ouvertes à toutes les suggestions qui viennent du terrain !