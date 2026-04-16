7 conseils pour mieux vendre du club

Le tout inclus reste l’argument numéro un pour vendre un produit club. Les clients savent à l’avance ce qu’ils vont dépenser et évitent les mauvaises surprises.



Isabelle Jaecques, directrice commerciale du réseau Eden Tour, le rappelle : « Le principal argument reste la maîtrise du budget vacances. Le tout inclus permet de limiter les dépenses sur place. »



Même constat pour Fabrice Poulain, directeur du réseau Fensch Voyages, où les clubs représentent une part « très importante des ventes » . « Pour les familles, il n’y a pas de surprises. Le budget vacances est déjà ficelé » , abonde-t-il.



Un simple rappel des prestations incluses suffit souvent à convaincre les clients hésitants. Repas, boissons, activités, animations et clubs enfants participent à la perception d’un très bon rapport qualité-prix.



Ingrid Lexa, gérante de l’agence IWL Voyages, résume bien l’intérêt du concept. « On ne se prend pas la tête pour savoir ce qu’on va manger ou combien de cocktails on peut consommer. Tout est maîtrisé, budget compris. »