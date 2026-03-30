Clubs vacances : la fin d’un modèle unique ?

Rassurant, le mot "club" s’est imposé comme un réflexe marketing. Mais quelle est sa définition aujourd’hui ? - Depositphotos.com, tintin75
Le club, un produit simple ? Vraiment ?
Héritier direct du Club Med, le club incarnait au départ une promesse forte : une alchimie entre hébergement, animation, convivialité et lâcher-prise, le tout dans un établissement dédié à cette offre.
Mais ce concept est aujourd’hui bousculé par l’essor des grands resorts, la concurrence des autres marchés européens ainsi que la fragmentation de la demande.
Longtemps perçu comme un produit simple, presque standardisé, le club de vacances est désormais entré dans une nouvelle ère. À l’aube de la saison estivale, et à l’heure où l’industrie doit relancer la machine, impactée par la crise au Moyen-Orient, TourMaG vous propose un dossier complet sur les clubs vacances.
La sécurité et la réassurance deviennent des priorités pour les vacanciers ? Quoi de mieux qu’une offre club pour y répondre ?
Héritier direct du Club Med, le club incarnait au départ une promesse forte : une alchimie entre hébergement, animation, convivialité et lâcher-prise, le tout dans un établissement dédié à cette offre.
Mais ce concept est aujourd’hui bousculé par l’essor des grands resorts, la concurrence des autres marchés européens ainsi que la fragmentation de la demande.
Longtemps perçu comme un produit simple, presque standardisé, le club de vacances est désormais entré dans une nouvelle ère. À l’aube de la saison estivale, et à l’heure où l’industrie doit relancer la machine, impactée par la crise au Moyen-Orient, TourMaG vous propose un dossier complet sur les clubs vacances.
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Dossier club : TourMag a décidé de prendre la machette pour défricher le sujet
Aujourd’hui, il n’existe plus un club, mais des clubs. Montée en gamme, segmentation : familles, adultes, tribus, expériences, différenciation par niveau d’animation… Les agences de voyages doivent désormais se mettre à la page pour mieux orienter leurs clients.
Vendre du club aujourd’hui, ce n’est pas vendre qu’une destination, c’est aussi vendre un concept. Et selon les offres et les opérateurs, ce concept varie.
Alors, pour y voir plus clair, TourMag a décidé de prendre la machette pour défricher le sujet.
En face, les tour-opérateurs investissent massivement le créneau. Le club est devenu un levier pour se différencier. Mais la tâche n’est pas aisée : engagements financiers, sécurisation des allotements, dépendance aux hôteliers et concurrence européenne… les acteurs français doivent jouer des coudes pour rester compétitifs. L’accès au stock devient un facteur clé de compétitivité.
Vendre du club aujourd’hui, ce n’est pas vendre qu’une destination, c’est aussi vendre un concept. Et selon les offres et les opérateurs, ce concept varie.
Alors, pour y voir plus clair, TourMag a décidé de prendre la machette pour défricher le sujet.
En face, les tour-opérateurs investissent massivement le créneau. Le club est devenu un levier pour se différencier. Mais la tâche n’est pas aisée : engagements financiers, sécurisation des allotements, dépendance aux hôteliers et concurrence européenne… les acteurs français doivent jouer des coudes pour rester compétitifs. L’accès au stock devient un facteur clé de compétitivité.
L'animation, l'ADN historiques des clubs vacances
Et puis, qu’est-ce qu’un club sans des équipes d’animation formées ? L’ADN historique des clubs vacances reste l’animation, sa colonne vertébrale !
Là aussi, on observe une diversification des formats : sport, festif, immersif, bien-être ou ambiance plus soft… une chose est sûre, l’animation devient elle aussi un outil de différenciation.
Alors bien sûr, il y a club et club, mais finalement, n’est-ce pas le rôle de l’agent de voyages d’orienter le client vers le concept qui correspondra le mieux à ses attentes ?
Le club permet une maîtrise du budget pour le client, génère des taux de satisfaction élevés et s’adresse à une clientèle variée, alors pourquoi s’en priver ?
Pour les professionnels du tourisme, la question n’est plus de savoir si le club est un produit porteur… il fonctionne.
La vraie question est : saurons-nous encore le lire, le différencier et le vendre correctement ?
C’est précisément tout l’enjeu de ce dossier.
Là aussi, on observe une diversification des formats : sport, festif, immersif, bien-être ou ambiance plus soft… une chose est sûre, l’animation devient elle aussi un outil de différenciation.
Alors bien sûr, il y a club et club, mais finalement, n’est-ce pas le rôle de l’agent de voyages d’orienter le client vers le concept qui correspondra le mieux à ses attentes ?
Le club permet une maîtrise du budget pour le client, génère des taux de satisfaction élevés et s’adresse à une clientèle variée, alors pourquoi s’en priver ?
Pour les professionnels du tourisme, la question n’est plus de savoir si le club est un produit porteur… il fonctionne.
La vraie question est : saurons-nous encore le lire, le différencier et le vendre correctement ?
C’est précisément tout l’enjeu de ce dossier.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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