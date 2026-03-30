Clubs vacances : la fin d’un modèle unique ?

Et puis, qu’est-ce qu’un club sans des équipes d’animation formées ? L’ADN historique des clubs vacances reste l’animation, sa colonne vertébrale !



Là aussi, on observe une diversification des formats : sport, festif, immersif, bien-être ou ambiance plus soft… une chose est sûre, l’animation devient elle aussi un outil de différenciation.



Alors bien sûr, il y a club et club, mais finalement, n’est-ce pas le rôle de l’agent de voyages d’orienter le client vers le concept qui correspondra le mieux à ses attentes ?



Le club permet une maîtrise du budget pour le client, génère des taux de satisfaction élevés et s’adresse à une clientèle variée, alors pourquoi s’en priver ?



Pour les professionnels du tourisme, la question n’est plus de savoir si le club est un produit porteur… il fonctionne.



La vraie question est : saurons-nous encore le lire, le différencier et le vendre correctement ?



C’est précisément tout l’enjeu de ce dossier.