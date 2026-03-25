TUI France

• Depuis novembre 2025 : Responsable Pôle Exploitation, Développement & Qualité Produits Club Lookéa et Club Marmara

• Août 2025 – octobre 2025 : Responsable Développement & Qualité Produits Club Lookéa et Club Marmara

• Février 2025 – août 2025 : Coordinatrice Développement Produits Club Lookéa et Club Marmara



Belambra

• 2022 – 2025 : Directrice des exploitations



Huttopia & Cie

• 2017 – 2022 : Directrice régionale

• 20126 – 2017 : Responsable animation commerciale / activités



Club Med

• 2010 – 2014 : Responsable produit tourisme d’affaires

• 2008 – 2010 : Responsable coordination marketing produit monde

• 2006 – 2008 : Chef de projet marketing commercial

• 2002 – 2006 : Responsable ressources hébergement monde

• 2000 – 2002 : Formatrice – déploiement des systèmes d’informations

• 1998 – 2000 : Adjointe responsable financier

• 1995 – 1998 : Responsable centre de profit réservation/réception

• 1990 – 1995 : GO Mini club, sports et restaurant de spécialités