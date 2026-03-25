PARCOURS
Stéphanie Bothéreau - © TUI France
TUI France
• Depuis novembre 2025 : Responsable Pôle Exploitation, Développement & Qualité Produits Club Lookéa et Club Marmara
• Août 2025 – octobre 2025 : Responsable Développement & Qualité Produits Club Lookéa et Club Marmara
• Février 2025 – août 2025 : Coordinatrice Développement Produits Club Lookéa et Club Marmara
Belambra
• 2022 – 2025 : Directrice des exploitations
Huttopia & Cie
• 2017 – 2022 : Directrice régionale
• 20126 – 2017 : Responsable animation commerciale / activités
Club Med
• 2010 – 2014 : Responsable produit tourisme d’affaires
• 2008 – 2010 : Responsable coordination marketing produit monde
• 2006 – 2008 : Chef de projet marketing commercial
• 2002 – 2006 : Responsable ressources hébergement monde
• 2000 – 2002 : Formatrice – déploiement des systèmes d’informations
• 1998 – 2000 : Adjointe responsable financier
• 1995 – 1998 : Responsable centre de profit réservation/réception
• 1990 – 1995 : GO Mini club, sports et restaurant de spécialités
• Depuis novembre 2025 : Responsable Pôle Exploitation, Développement & Qualité Produits Club Lookéa et Club Marmara
• Août 2025 – octobre 2025 : Responsable Développement & Qualité Produits Club Lookéa et Club Marmara
• Février 2025 – août 2025 : Coordinatrice Développement Produits Club Lookéa et Club Marmara
Belambra
• 2022 – 2025 : Directrice des exploitations
Huttopia & Cie
• 2017 – 2022 : Directrice régionale
• 20126 – 2017 : Responsable animation commerciale / activités
Club Med
• 2010 – 2014 : Responsable produit tourisme d’affaires
• 2008 – 2010 : Responsable coordination marketing produit monde
• 2006 – 2008 : Chef de projet marketing commercial
• 2002 – 2006 : Responsable ressources hébergement monde
• 2000 – 2002 : Formatrice – déploiement des systèmes d’informations
• 1998 – 2000 : Adjointe responsable financier
• 1995 – 1998 : Responsable centre de profit réservation/réception
• 1990 – 1995 : GO Mini club, sports et restaurant de spécialités
DIPLÔMES
• 2014 – 2015 : IDRAC Business School – master management & gestion des entreperises
• 2008 : BTS Responsable hébergement référentiel commun européen
• 2008 : BTS Responsable hébergement référentiel commun européen