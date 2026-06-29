Les bons chiffres du tourisme égyptien défient la morosité régionale

"les touristes ont compris que l’Égypte était éloignée des zones de combats"

"un pays sûr"

était plutôt d'ordre économique

le coût du kérosène et les tensions régionales pèsent sur le prix des billets d’avion. Cela aurait pu pousser certains voyageurs à préférer une destination du Sud de l’Europe, accessible en voiture"