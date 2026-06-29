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Les bons chiffres du tourisme égyptien défient la morosité régionale

"L'Egypte est un pays sûr et les touristes l'ont compris"


Dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, l'Egypte enregistre une hausse notable des arrivées de touristes internationaux et tout particulièrement français, a annoncé son ministre du Tourisme, de passage à Paris, ce lundi.


Rédigé par le Lundi 29 Juin 2026 à 15:30

Sherif Fathy, ministre du tourisme et des Antiquités de l’Egypte - Photo : PB
Sherif Fathy, ministre du tourisme et des Antiquités de l’Egypte - Photo : PB
CroisiEurope
C’est une performance appréciable à l’heure où la guerre plombe la fréquentation touristique de quasiment toutes les destinations moyen-orientales.

L’Egypte, pour qui le tourisme est sa troisième source de revenus, s’en sort en effet haut la main.

Le confirment les chiffres donnés, lundi 29 juin 2026, à la presse par Sherif Fathy, Ministre du Tourisme et des Antiquités de l’Égypte, qui terminait une petite tournée en Europe, prélude à la participation de son pays à l'IFTM de la Porte de Versailles en septembre prochain.

Après avoir atteint le seuil - inégalé jusque là - de 19 millions en 2025, les arrivées de touristes internationaux ont encore progressé de 4% entre janvier et fin mai 2026 (versus la même période de 2025), a-t-il expliqué.

Les arrivées de touristes français ont connu une progression encore plus remarquable.

Déjà en hausse de 31% sur l’ensemble de l’année 2025, elles ont encore enregistré une augmentation de 22% entre janvier et fin mai 2026 (versus la même période de 2025).

Une diversification de l'offre très profitable

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Si, malgré le fléchissement des réservations enregistré au Moyen-Orient juste après le déclenchement de la guerre en février, l’Egypte a si bien tiré son épingle du jeu, c’est, selon Sherif Fathy, parce que "les touristes ont compris que l’Égypte était éloignée des zones de combats" et qu'elle était "un pays sûr".

Le risque "était plutôt d'ordre économique", a convenu le ministre. Selon lui, "le coût du kérosène et les tensions régionales pèsent sur le prix des billets d’avion. Cela aurait pu pousser certains voyageurs à préférer une destination du Sud de l’Europe, accessible en voiture".

Pour soutenir son attractivité touristique, l’Égypte a donc de nouveau pris plusieurs initiatives en faveur du trafic aérien (aides pour les vols charters, réduction des charges aéroportuaires, etc.).

Lire aussi : Hôtels, infrastructures, luxe : les chantiers pharaoniques de l'Egypte

Pour l'avenir, trois grands axes

Selon le ministre, l'Egypte recueille aussi les fruits de la diversification de son offre, laquelle combine à la fois le Grand Musée du Caire ouvert depuis novembre 2025, les sites archéologiques et culturels, les séjours balnéaires sur la mer Rouge et Charm el-Cheikh et les croisières sur le Nil.

L'avenir du tourisme égyptien devrait, selon Sherif Fathy, s'écrire autour de trois grands axes : la diversité des expériences touristiques proposées ; le développement de l'offre luxe ; et enfin, la "grande qualité des services".

Pour mener à bien ces chantiers qui peuvent sembler pharaoniques, Sherif Faty compte sur le secteur privé.

Selon le ministre, le développement de l'offre MICE fait également partie des objectifs de l'Egypte qui souhaite accueillir davantage de conférences et d'événements.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : egypte
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