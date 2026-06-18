LMX Voyages fête son premier anniversaire avec un éductour en Égypte

Au-delà des équipes internes du tour-opérateur, le succès de cette opération égyptienne s'appuie sur l'implication de MTS Globe, le partenaire réceptif privilégié de LMX Voyages sur cette destination et sur de nombreux autres marchés internationaux.



Fort des retours enthousiastes de ces 30 premiers ambassadeurs de l'Est de la France, LMX Voyages entend capitaliser sur cette dynamique commerciale positive, auprès de l'ensemble de ses réseaux partenaires, afin de pérenniser sa croissance et d'installer durablement sa marque dans le paysage touristique français.