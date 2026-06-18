logo TourMaG  
Recherche avancée

LMX Voyages fête son premier anniversaire avec un éductour en Égypte

Le tour-opérateur a réuni 30 agents du réseau Prêt à Partir


Un peu plus d'un an après son introduction sur le marché français, le voyagiste LMX Voyages passe une étape symbolique en concrétisant son tout premier voyage d'étude. Organisé en Égypte, une destination phare de son catalogue, cet éductour de quatre jours a été mené en collaboration avec les conseillers du réseau Prêt à Partir, affilié au Manor GIE Loisirs, qui fut le premier partenaire distributeur à soutenir le tour-opérateur à ses débuts.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 18 Juin 2026 à 15:47

LMX Voyages fête son premier anniversaire avec un éductour en Égypte - Photo : LMX Voyages
LMX Voyages fête son premier anniversaire avec un éductour en Égypte - Photo : LMX Voyages
Top of Travel
Partenaires de la première heure, les équipes de LMX Voyages ont embarqué 30 conseillers voyages du réseau Prêt à Partir au pays des pharaons, pour leur faire découvrir son offre égyptienne.

Au programme de ce famtrip : visite des établissements hôteliers les plus vendus, découverte des parcs aquatiques de la Mer Rouge, mais aussi une sortie snorkeling et une immersion culturelle à Louxor.

Pour la direction de la communication du TO, l'objectif principal était de démontrer concrètement aux agents la fiabilité du réceptif et la variété du catalogue afin qu'ils puissent conseiller leurs clients avec une expertise vécue.

Malgré des conditions climatiques marquées par une chaleur parfois intense et un rythme de visites soutenu, la cohésion du groupe a porté la réussite de l'événement.

Thomas Giband, le directeur commercial, évoque des moments de partage conviviaux, allant d'excursions rythmées à une course de tuk-tuk improvisée dans les rues d'El Gouna, qui ont contribué à tisser des liens solides entre le fournisseur et ses distributeurs.

Un partenariat opérationnel stratégique avec le réceptif MTS Globe

Autres articles
Au-delà des équipes internes du tour-opérateur, le succès de cette opération égyptienne s'appuie sur l'implication de MTS Globe, le partenaire réceptif privilégié de LMX Voyages sur cette destination et sur de nombreux autres marchés internationaux.

Fort des retours enthousiastes de ces 30 premiers ambassadeurs de l'Est de la France, LMX Voyages entend capitaliser sur cette dynamique commerciale positive, auprès de l'ensemble de ses réseaux partenaires, afin de pérenniser sa croissance et d'installer durablement sa marque dans le paysage touristique français.

Lu 195 fois

Tags : egypte, lmx voyages, pret a partir
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Martinique
Dernière heure

Sri Lanka et Maldives : French bee cherche des relais de croissance dans l’Océan Indien

Corsair : voici les nouveaux hommes forts de la compagnie !

Air France-KLM intègre Apple à son programme Flying Blue

Amadeus étend son offre d'intelligence artificielle pour l'hôtellerie

John Malkovich, nouvel ambassadeur du tourisme croate

Brand News

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027
Cet été, cap sur l’Asie avec des départs garantis et des promotions exceptionnelles. L’été approche...
Les annonces

MSC CROISIERES ESPAGNE - Télévendeurs Conseillers Croisière Francophones F/H - CDI - (Valence)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LOIRE OCEAN VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Challans (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités
Distribution

Distribution

Moins d'apprentis, plus de seniors : le défi de la formation pour les opérateurs de voyage

Moins d'apprentis, plus de seniors : le défi de la formation pour les opérateurs de voyage
Partez en France

Partez en France

Patricia Linot : "Nous allons accélérer sur la formation des agences" sur la vente de la France

Patricia Linot : "Nous allons accélérer sur la formation des agences" sur la vente de la France
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

John Malkovich, nouvel ambassadeur du tourisme croate

John Malkovich, nouvel ambassadeur du tourisme croate
Production

Production

LMX Voyages fête son premier anniversaire avec un éductour en Égypte

LMX Voyages fête son premier anniversaire avec un éductour en Égypte
AirMaG

AirMaG

Sri Lanka et Maldives : French bee cherche des relais de croissance dans l’Océan Indien

Sri Lanka et Maldives : French bee cherche des relais de croissance dans l’Océan Indien
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus étend son offre d'intelligence artificielle pour l'hôtellerie

Amadeus étend son offre d'intelligence artificielle pour l'hôtellerie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Cap d’Antibes Beach Hotel rejoint le réseau de luxe Virtuoso

Cap d’Antibes Beach Hotel rejoint le réseau de luxe Virtuoso
HotelMaG

Hébergement

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale
Futuroscopie

Futuroscopie

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !

Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : comment vaincre les réticences des vendeurs ?

Croisière : comment vaincre les réticences des vendeurs ?
TravelJobs

Emploi & Formation

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias