LMX Voyages fête son premier anniversaire avec un éductour en Égypte

Partenaires de la première heure, les équipes de LMX Voyages ont embarqué 30 conseillers voyages du réseau Prêt à Partir au pays des pharaons, pour leur faire découvrir son offre égyptienne.
Au programme de ce famtrip : visite des établissements hôteliers les plus vendus, découverte des parcs aquatiques de la Mer Rouge, mais aussi une sortie snorkeling et une immersion culturelle à Louxor.
Pour la direction de la communication du TO, l'objectif principal était de démontrer concrètement aux agents la fiabilité du réceptif et la variété du catalogue afin qu'ils puissent conseiller leurs clients avec une expertise vécue.
Malgré des conditions climatiques marquées par une chaleur parfois intense et un rythme de visites soutenu, la cohésion du groupe a porté la réussite de l'événement.
Thomas Giband, le directeur commercial, évoque des moments de partage conviviaux, allant d'excursions rythmées à une course de tuk-tuk improvisée dans les rues d'El Gouna, qui ont contribué à tisser des liens solides entre le fournisseur et ses distributeurs.
Au programme de ce famtrip : visite des établissements hôteliers les plus vendus, découverte des parcs aquatiques de la Mer Rouge, mais aussi une sortie snorkeling et une immersion culturelle à Louxor.
Pour la direction de la communication du TO, l'objectif principal était de démontrer concrètement aux agents la fiabilité du réceptif et la variété du catalogue afin qu'ils puissent conseiller leurs clients avec une expertise vécue.
Malgré des conditions climatiques marquées par une chaleur parfois intense et un rythme de visites soutenu, la cohésion du groupe a porté la réussite de l'événement.
Thomas Giband, le directeur commercial, évoque des moments de partage conviviaux, allant d'excursions rythmées à une course de tuk-tuk improvisée dans les rues d'El Gouna, qui ont contribué à tisser des liens solides entre le fournisseur et ses distributeurs.
Un partenariat opérationnel stratégique avec le réceptif MTS Globe
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Au-delà des équipes internes du tour-opérateur, le succès de cette opération égyptienne s'appuie sur l'implication de MTS Globe, le partenaire réceptif privilégié de LMX Voyages sur cette destination et sur de nombreux autres marchés internationaux.
Fort des retours enthousiastes de ces 30 premiers ambassadeurs de l'Est de la France, LMX Voyages entend capitaliser sur cette dynamique commerciale positive, auprès de l'ensemble de ses réseaux partenaires, afin de pérenniser sa croissance et d'installer durablement sa marque dans le paysage touristique français.
Fort des retours enthousiastes de ces 30 premiers ambassadeurs de l'Est de la France, LMX Voyages entend capitaliser sur cette dynamique commerciale positive, auprès de l'ensemble de ses réseaux partenaires, afin de pérenniser sa croissance et d'installer durablement sa marque dans le paysage touristique français.