LMX Voyages débarque en France avec des anciens de FTI

Filiale d'un groupe allemand, implanté dans l'Est de la France et qui propose une offre de packages dynamiques aux agences de voyages ? Cela ne vous rappelle rien ? FTI sans doute ? Pourtant il s'agit de Immatriculée Atout France et adhérente à l'APST , cette filiale du tour-opérateur allemanddébarque sur le marché français.Spécialiste du package dynamique, il entend mettre ce savoir-faire à la disposition des agences de voyages françaises à travers l'outil LMX Pro. Parmi les équipes, on retrouve des visages bien connus de la profession qui ont notamment travaillé pour FTI Voyages. Ludovic Rigel, ancien directeur général de FTI Voyages, occupe les mêmes fonctions chez LMX Voyages.Quant à Thomas Giband ancien directeur commercial de FTI, il a rejoint LMX Voyages en décembre dernier au poste de Responsable des ventes et du développement commercial. Anne-Sophie Vandesmet, également ex-FTI, a rejoint LMX Voyages en février 2025 en tant que Head of Services. Enfin Rémi Schmit, ex-commercial FTI pour l'Est de la France fait aussi partie de l'équipe.