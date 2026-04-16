Relais du Monde : la niche comme boussole dans un marché sous tension

« Nous voyions notre métier devenir de plus en plus industriel : davantage de connectivité, mais une connaissance de plus en plus superficielle des produits. L’objectif était de revenir à une approche beaucoup plus précise, capable de répondre à des demandes très spécifiques que les grands acteurs ne peuvent pas traiter »

« Un dossier sur deux repose sur une compagnie du Golfe »,

« Nous faisons face à une situation totalement imprévisible. Même si le conflit cessait demain, la confiance mettrait des années à se rétablir. Personne n’est en mesure d’anticiper les impacts sur les flux aériens ou sur les prix du carburant »

« Sur l’Asie, nous enregistrons un très net recul, avec une mise en pause significative des projets, soit une baisse de 74% des réservations.



À l’inverse, certaines destinations africaines affichent une dynamique très forte et compensent en partie. Mais elles n’ont pas la capacité d’absorber les volumes de l’Asie »

« Nous avons reprotégé l’ensemble des départs de mars et avril sur d’autres compagnies, ou reporté certains voyages à l’automne. Pour une structure comme la nôtre, cela exige une grande agilité et un engagement financier important »

« Nos clients évoluent déjà sur des budgets élevés, et près de 40 % de nos dossiers concernent des voyages en classes premium. Pour eux, les hausses de coûts restent absorbables. En revanche, sur des budgets plus contraints, nous constatons clairement des reports, voire des annulations de projets »