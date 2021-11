Relais d’Afrique Relais d’Asie : "2022 sera le grand retour de l’Asie !"

Leur donner aussi les outils pour comprendre l’importance de la protection de l’environnement et leur enseigner une langue internationale principalement l’anglais qui leur permettant de communiquer avec les visiteurs internationaux.



Beaucoup ont finalement bénéficié directement du tourisme grâce à l’emploi au Masai Mara. L’école a formé plus de 40 jeunes Maasai dont tous ont obtenu un emploi dans l’industrie hôtelière au Kenya.



C’est un exemple parmi d’autres bien évidemment et nous espérons développer ce genre de démarche responsable."



TourMaG.com - Globalement, quel est le “plus” de ces deux nouvelles marques et comment comptez-vous percer dans un marché qui se concentre à grande vitesse ?



Ph.J et Ph.B. : Notre « plus »… enfin « nos plus » sont nombreux. Dans le désordre : la déconnexion, le ressourcement, le développement durable et le respect de la Nature et des populations locales, mais aussi l’authenticité, sans oublier le charme, le grand voyage, une certaine idée du luxe.



Ces valeurs fortes ont été pensées avant la crise sanitaire et répondent aux questions suivantes : « Comment faire différemment ? » et « Comment donner du sens aux voyages que nous proposons »… Vastes sujets !



Chaque voyage, chaque moment, chaque seconde doit être différent des « autoroutes » du voyage… Par exemple, descendre le Mékong, dormir dans un ancien fort de Maharadja au Rajasthan, dans une plantation de thé au Malawi ou au Darjeeling…



Chaque voyage est une promesse de sens… Enfin c’est notre ambition !"