Philippe Jolivet (Relais d'Asie) : "C’est le voyage haut de gamme qui repartira en premier..."

TourMaG.com - Quels sont les enjeux pour votre entreprise ?



Philippe Jolivet : Pour ce qui est du tour operating : Nous lançons dès le début de l’année, Relais d’Asie et Relais d’Afrique, qui sont justement des voyages à la carte « différent », de charme, authentique et haut de gamme, thématiques et originaux, tournés vers le développement durable, proche des populations locales, éthique et engagé.



Nous avons envie d’aller là où les autres ne vont pas ou vont moins. Nous avons envie de raconter des histoires, histoires de gens, de lieux, de fleuves, d’espèces menacées.



Nous avions envie avec mon ami et associé Philippe Bertholet de prendre du plaisir à proposer un autre tourisme et de dire aux voyageurs (et agences) « faites-nous confiance », et pour ça nous avons monté des produits originaux, forts, avec des partenaires à destination.



Alors quand repartira l’Asie ? je ne sais pas, bientôt j’espère. Quant à l’Afrique un certain nombre de pays sont ouverts, et nous avons commencé la commercialisation de fabuleux produits.



Pour ce qui est de Brandbooster : nous sommes toujours au service des entreprises du tourisme qui voudraient réfléchir à leur futur, leur stratégie, justement d’après Covid. Il va être important ne de ne pas repartir comme avant !



Nous sommes aussi là pour accompagner les entreprises du tourisme et de l’hôtellerie comme , nous l’avons fait avec Leclerc Voyages, Mondial tourisme, Visit Europe… pour des choses plus opérationnelles B2VC, B2B, Off line et on line. Il y a aussi des changements dans l’équipe qui font qu’on va rebooster…Brandbooster !



TourMaG.com - Enfin à titre personnel, comment abordez-vous 2021 ?



Philippe Jolivet : Retrouver de la sérénité, refaire une peu de sport, penser à moi (car je n’ai jamais autant travaillé que pendant cette période), repartir aux concerts, retourner voir des matchs de foot avec mon fils, revoir des amis, redonner de l’espoir aux jeunes…



Cette crise va changer pas mal de choses chez moi je pense. Et je crève d’envie de… de voyager. Bonne année 2021 à tous.