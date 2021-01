Adriana Minchella (CEDIV): "Je veux me battre contre l’abus de position dominante de IATA !"

TourMaG.com - Quels sont selon vous, les grands enjeux pour la France en 2021 ?



Adriana Minchella :"L’urgence est de sortir de cette crise globale ; sanitaire, sociale et économique car tant que tout n’est pas rentré dans l’ordre et que l’avenir demeure incertain, rien ne va changer. C’est logique !



Nous avons la chance de vivre dans un pays où l’Etat assume ses responsabilités et aide les entreprises et les travailleurs mais cette dette il faudra bien la payer un jour.



Et c’est par un rebond de l’économie, accompagné de solidarité et de discipline, que ce sera possible. C’est pas gagné !



Je remarque que, paradoxalement, c’est quand on est privé de ski que l’enneigement est abondant comme si la nature voulait nous faire un pied de nez…



Plus sérieusement il va falloir rentrer de façon plus que volontaire dans la transition écologique, atténuer l’effet « flygskam »(le flight bashing) en France et accepter de contribuer financièrement et individuellement à la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation de la biodiversité de la planète.



Dans ce combat, les professionnels sont un relais important de cette démarche citoyenne et leur proximité du marché doit les inciter à faire plus et mieux et de façon coordonnée autour et avec de nos institutions.



Sur le plan politique on peut souhaiter de l’apaisement, moins de violence, un gouvernement fort, proche des citoyens, compréhensif mais ferme et intransigeant sur les fondamentaux de notre système démocratique pour que notre pays continue sa marche en avant de façon sereine et enthousiasmante.



On voit bien que dans tous ces domaines c’est avant tout l’affaire des citoyens. Il faut donc qu’il se sente entendu, compris, respecté et associé à toutes ces réformes.



La région Paris/Ile de France n’est pas représentative de la France à elle toute seule… la France est belle, d’une grande diversité, agréable à vivre et mérite de le rester. C’est pas gagné là non plus !