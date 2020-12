Helmut Gschwentner (Travel Europe): "Nous aurons besoin de retrouver des horizons lointains"

TourMaG.com - Quels sont selon vous, les grands enjeux pour la France en 2021 ?



Helmut Gschwentner :"Pour la France l'enjeu c’est d’être le moteur d’une Europe enfin unie, dont la puissance, l’efficacité et la complémentarité permettraient à chacun des 27 pays de se développer et surtout de mieux affronter les crises comme celle que nous vivons actuellement."



TourMaG.com - Quels sont les grands enjeux pour le tourisme ?



Helmut Gschwentner :"Ce qui caractérise cette période difficile que nous vivons depuis près d’un an, c’est le manque de visibilité.



Nous ne savons pas quand nous retrouverons les moments de liberté qui rythmaient nos quotidiens. Quand cet épisode se terminera, nous aurons besoin de retrouver des horizons lointains.



Qu’y a t il de plus efficace que le voyage pour redonner ce sens à notre vie. La demande d’évasion, je pense, sera importante. Il faudra que nous, professionnels, fassions preuve de responsabilité et de créativité, afin de ne pas décevoir cette attente."



TourMaG.com - Quid des enjeux pour votre entreprise ?



Helmut Gschwentner : "Economiquement, socialement, cette année a été pour notre entreprise, comme pour tous nos confrères et consœurs, une année " horribilis ».



Cependant pour la première fois depuis plus de 30 ans, cette inactivité partielle nous a permis de prendre un recul forcé mais un recul nécessaire.



Ainsi, pour répondre à une clientèle qui, d’après nous, sera plus exigeante, nous avons travaillé sur un fonctionnement et un management nouveaux, en donnant à nos équipes des moyens plus performants. Nous communiquerons sur ce nouvel organigramme qui sera en place dès 2021."