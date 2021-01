Jean-Pierre Mas : "Les aides devront perdurer, tant que la crise sanitaire se prolongera..."

TourMaG.com - Quels sont selon vous, les grands enjeux pour la France en 2021 ?



Jean-Pierre Mas :"Nos gouvernants ont réussi à concilier la sécurité sanitaire et la protection de l’économie dans une crise que personne n’imaginait il y a un an.



Maintenant que l’on est sorti de l’effet de surprise, j’attends d’eux un peu moins d’affolement, un peu plus de maitrise et de cohérence dans les décisions.



En matière de tourisme, en 2019, la France a perdu 61 milliards d’€ de recettes, soit un tiers de la consommation touristique. De nombreux acteurs de notre secteur sont à l’arrêt : réceptifs, escales de croisières, évènementiel…



Pour eux et pour notre économie globale l’enjeu sera de retrouver l’attractivité de la France.



TourMaG.com - Quels sont les grands enjeux pour le tourisme ?



Jean-Pierre Mas :"Le « passeport sanitaire » intégrant vaccinations et tests va permettre de voyager avec le Covid, sans être contaminant et en réduisant fortement le risque d’être contaminé.



Les habitudes de voyage devraient progressivement revenir, d’autant que la chappe de plomb de l’enfermement devient difficile à supporter. Les enjeux seront de voyager malgré le Covid en espérant rapidement pouvoir voyager sans le Covid.



TourMaG.com - Quid des enjeux pour votre Syndicat ?



Jean-Pierre Mas : "Je m’exprime au nom des entreprises du secteur du voyage : Les aides qui permettent à une très grande majorité d’entreprises de notre secteur de traverser la crise avec une casse économique et sociale limitée doivent se prolonger autant que la crise sanitaire demeurera."