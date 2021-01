Hervé Bellaïche (Ponant): "Solidarité, écoute clients et pragmatisme... les 3 clés de 2021 !"

Engagé, sécurisé, à taille humaine, nous sommes convaincus que notre modèle de tourisme dispose de tous les atouts nécessaires pour créer des instants exceptionnels à la hauteur de la confiance que nous accordent nos passagers et de la réputation de PONANT.



Aujourd’hui plus encore, notre challenge est de transmettre à nos passagers ce sentiment de sérénité qu’ils viennent rechercher chez PONANT.



Le point crucial sur lequel nous travaillons sans relâche est d’apporter toutes les garanties nécessaires à nos passagers et nos partenaires agents de voyage sur leur sécurité et leur sureté.



Nous allons capitaliser sur notre expérience opérationnelle exceptionnelle des 60 croisières que nous avons menées cet été pour perfectionner encore et toujours notre protocole sanitaire, tout en enchantant nos clients.



Nous nous réjouissons également de l’arrivée prochaine du "Commandant Charcot", notre futur navire de haute exploration polaire.



Navire d’un genre totalement nouveau et unique au monde, il ouvre une nouvelle page de notre histoire. Ce sera un enjeu majeur de 2021 ; il sera bien évidemment au cœur de notre année et nous espérons conquérir nos agents de voyage et clients avec ce produit exceptionnel ! "



TourMaG.com - A titre individuel, avez-vous aussi des enjeux, des objectifs ?



Hervé Bellaïche :"La situation mondiale actuelle est grave et non stabilisée… pour autant, je reste optimiste, déterminé et convaincu que nous pourrons à nouveau faire partager, à terme, notre passion pour les océans à nos passagers et leur faire découvrir les plus beaux endroits du monde. PONANT est une aventure collective.



Je dis souvent à mes équipes que c’est ensemble que nous accélèrerons la sortie de ce cap difficile. Ce contexte nous a poussé à encore plus de créativité et de solidarité au sein de la compagnie.



Nous avons vu dans cette épreuve une opportunité pour resserrer encore plus les liens entre nos équipes. Et entre nos équipes internes et nos partenaires agents de voyages, clé par le passé et dans la reprise. C’est le cap que nous voulons garder pour 2021 !"