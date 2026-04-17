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Bahreïn : Gulf Air reprend progressivement du service

3 vols hebdomadaires CDG-BAH prévus à partir du 21 avril


Après 40 jours de fermeture de l'espace aérien, Gulf Air reprend graduellement ses opérations au départ de l'aéroport international de Bahreïn. Une reprise totale du programme est prévue pour le 1er juin 2026.


Rédigé par le Vendredi 17 Avril 2026 à 17:15

A partir du 21 avril 2026, Gulf Air assurera 3 vols hebdomadaires entre Paris CDG et BAH - DepositPhotos.com, Boarding2Now
A partir du 21 avril 2026, Gulf Air assurera 3 vols hebdomadaires entre Paris CDG et BAH - DepositPhotos.com, Boarding2Now
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À la suite de l'annonce récente des autorités de l'aviation civile de Bahreïn, Gulf Air reprend graduellement ses opérations au départ de l'aéroport international de Bahreïn après 40 jours de fermeture de l'espace aérien.

Ainsi, à partir du 21 avril 2026, la compagnie assurera 3 vols hebdomadaires entre Paris CDG et BAH (jours 2,4,6). Certaines correspondances seront assurées.

Puis, dès le 1er mai, le vol quotidien CDG 2C - BAH reprendra (CDG - BAH : 11h20 - 19h25), avec certaines correspondances*.

Dans le sens retour, le vol BAH - CDG décollera à 01h35 pour une arrivée prévue à 07h55 à Paris.

"Une reprise totale de notre programme est prévue pour le 1er juin", commente la compagnie dans un courrier.

* Doha (DOH) ; Muscat (MCT) ; Manille (MNL) ; Abu Dhabi (AUH) ; Kuwait City (KWI) ; Riyadh (RUH) ; Goa (GOI) ; Delhi (DEL) ; Bangalore (BLR) ; Thiruvananthapura (TRV) ; Bombay (BOM) ; Karachi (KHI) ; Bangkok (BKK) ; Malé (MLE) ; Colombo (CMB) ; Lahore (LHE) ; Jeddah (JED) ; Moscou (SVO)


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Tags : bahrein, gulf air
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