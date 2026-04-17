Bahreïn : Gulf Air reprend progressivement du service

Une reprise totale de notre programme est prévue pour le 1er juin

* Doha (DOH) ; Muscat (MCT) ; Manille (MNL) ; Abu Dhabi (AUH) ; Kuwait City (KWI) ; Riyadh (RUH) ; Goa (GOI) ; Delhi (DEL) ; Bangalore (BLR) ; Thiruvananthapura (TRV) ; Bombay (BOM) ; Karachi (KHI) ; Bangkok (BKK) ; Malé (MLE) ; Colombo (CMB) ; Lahore (LHE) ; Jeddah (JED) ; Moscou (SVO)