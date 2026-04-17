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Denis Laus nommé directeur général du Taghazout Bay Marriott Resort

ouverture prévue l'été 2026


À l’approche de son ouverture à l’été 2026, le Taghazout Bay Marriott Resort confie sa direction à Denis Laus, un hôtelier expérimenté chargé de piloter la pré-ouverture.


Rédigé par le Lundi 20 Avril 2026 à 12:13

Denis Laus nommé directeur général du Taghazout Bay Marriott Resort - Photo Marriott
Denis Laus nommé directeur général du Taghazout Bay Marriott Resort - Photo Marriott
CroisiEurope
Denis Laus est nommé General Manager du Taghazout Bay Marriott Resort, en amont de l’ouverture de l’établissement prévue en été 2026.

Dans ses nouvelles fonctions, il pilote la stratégie de pré-ouverture et la mise en opération de cette nouvelle destination balnéaire premium du groupe au Maroc.

Ce resort balnéaire est dédié aux familles et aux voyageurs loisirs. Taghazout Bay Marriott Resort est situé sur la côte Atlantique.

Le resort proposera 250 chambres, toutes dotées de balcons ou terrasses avec vue sur l’océan. Coté loisirs, le resort comprendra notamment une piscine extérieure et un bassin pour enfants avec espaces aquatiques, et s’enrichira, à terme, d’un spa comprenant huit cabines de soins, d’un centre de fitness de 200 m² ainsi que d’un club dédié aux enfants et adolescents.

Marriott : le parcours de Denis Laus

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Fort de plus de vingt ans d’expérience internationale dans l’hôtellerie, Denis Laus a occupé récemment les fonctions de General Manager de l’Armenia Marriott Hotel Yerevan.

Auparavant, il a été à la tête du Courtyard by Marriott Paris Arcueil. Son expérience inclut également la gestion d’opérations multi-départementales au Paris Marriott Rive Gauche, ainsi que la direction du département Food & Beverage du Brussels Marriott Hotel, où il a mené des projets de restructuration significatifs.

Dans ses fonctions, Denis Laus supervise l’ensemble des priorités liées à la pré-ouverture, incluant la planification opérationnelle, la mise en place des standards et l’intégration des partenaires.

Il joue également un rôle central dans la constitution des équipes et le développement d’une culture d’entreprise forte.

Originaire de Belgique, Denis Laus s’est installé au Maroc avec sa femme et leur fille. Passionné de sport, il pratique le trail et le VTT. Engagé depuis plus de 12 ans au sein d’une ONG spécialisée dans le dressage de chiens de recherche et de sauvetage, il est également formé en tant que secouriste (EMT).

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Tags : mariott, maroc
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