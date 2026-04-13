Thierry Mugnier nommé président de Courchevel Tourisme - @JaneBand
Thierry Mugnier a été nommé président de Courchevel Tourisme ainsi que de la Commission de Sécurité.
Originaire du Praz, à Courchevel, il incarne un profil ancré localement, avec une carrière construite entre haute hôtellerie et restauration. Il a notamment évolué dans des établissements de renom tels que le Martinez à Cannes, l’Hôtel du Palais à Biarritz ou encore le Byblos, avant de diriger pendant plus de trente ans, avec son épouse, le restaurant Le Genépi à Courchevel 1850.
Il a également participé à plusieurs actions de promotion menées par Courchevel Tourisme.
En parallèle de ses fonctions touristiques, Thierry Mugnier prend la tête de la Commission de Sécurité. Il est également ancien membre de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et a été sapeur-pompier volontaire à Courchevel pendant quinze ans.
Originaire du Praz, à Courchevel, il incarne un profil ancré localement, avec une carrière construite entre haute hôtellerie et restauration. Il a notamment évolué dans des établissements de renom tels que le Martinez à Cannes, l’Hôtel du Palais à Biarritz ou encore le Byblos, avant de diriger pendant plus de trente ans, avec son épouse, le restaurant Le Genépi à Courchevel 1850.
Il a également participé à plusieurs actions de promotion menées par Courchevel Tourisme.
En parallèle de ses fonctions touristiques, Thierry Mugnier prend la tête de la Commission de Sécurité. Il est également ancien membre de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et a été sapeur-pompier volontaire à Courchevel pendant quinze ans.
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Il succède à Claude Pinturault, dont il salue « le travail engagé (…) notamment la remise en ordre et la structuration de l’EPIC Courchevel Tourisme ».
Dans le cadre de son mandat, Thierry Mugnier il travaillera aux côtés d'Alexia Lainé, directrice générale de Courchevel Tourisme.
Dans le cadre de son mandat, Thierry Mugnier il travaillera aux côtés d'Alexia Lainé, directrice générale de Courchevel Tourisme.