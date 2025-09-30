TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture

Dix chalets privés, situés dans des quartiers emblématiques de la station


Déjà présente à Saint-Tropez, la marque Bo House développée par le groupe Eterniti, lance une collection de chalets privés très haut de gamme avec conciergerie disponible 24 h/24 dans la station huppée de Courchevel.


Rédigé par le Jeudi 2 Octobre 2025

Courchevel, destination iconique de l'élégance alpine - DepositPhotos.com, Smallredgirl
Courchevel, destination iconique de l'élégance alpine - DepositPhotos.com, Smallredgirl
Aer Lingus
Déjà présente à Saint-Tropez où elle est née, la marque Bo House poursuit son développement et s’installe à Courchevel.

Dans cette station de montagne ultra-chic, recherchée pour son domaine skiable, ses adresses étoilées et ses boutiques de prestige, Bo House lance une collection de dix chalets privés, situés dans les quartiers emblématiques - Bellecôte, Jardin Alpin, Nogentil, centre 1850, Moriond 1650 et Le Praz.

Plus qu’un séjour, Bo House propose une expérience immersive, où l’intimité, le raffinement et les services sur-mesure se conjuguent.

En effet, pour que chaque séjour soit "une expérience taillée sur-mesure", une conciergerie est disponible 24/24 ,7 jours sur 7 pour organiser transferts privés, réservations ou événements privés.

A la demande, des chefs étoilés peuvent être invités à cuisiner dans les chalets, des soins bien-être sont proposés directement dans les espaces spa, et des activités sont personnalisées (premières traces, soirées privatisées).

Deux exemples de chalets haute couture

Autres articles
Deux exemples. Le Chalet Shemshak offre un accès ski aux pieds et 400 m² d’élégance alpine.

Avec ses cinq chambres, un étage entier dédié au bien-être (piscine intérieure, jacuzzi, hammam, sauna, salle de sport) et des services sur-mesure (chef privé, majordome, chauffeur, conciergerie, etc.), il accueille jusqu’à 13 personnes.

Il est adapté pour partager au coin du feu des escapades en famille comme pour des retrouvailles entre amis.

Dans le quartier du Cospillot, à proximité du centre et des pistes, le Chalet L’Elixir (717 m²) créé par l'architecte Jean-Marc Mouchet, s’inspire de l’univers raffiné de la haute parfumerie française et fait dialoguer lignes contemporaines et finitions précieuses.

Il peut accueillir 14 personnes dans ses 6 chambres en suite, dont une master occupant tout un étage, ses 7 salles de bains, ses vastes espaces de réception, sa terrasse chauffée, son Spa privé avec piscine intérieure, jacuzzi, hammam, sauna, sa salle de sport, sa salle de massage. Cave à vins, bar et cinéma complètent l’expérience.

Eterniti, un groupe spécialisé dans les biens d'exception

Dans le quartier du Cospillot, le Chalet L’Elixir peut accueillir 14 personnes dans ses 717 m² - Photo : BO House
Dans le quartier du Cospillot, le Chalet L’Elixir peut accueillir 14 personnes dans ses 717 m² - Photo : BO House
Bo House est la marque du Groupe Eterniti incluant les propriétés équivalent 5* et palaces, avec des services extras premium dignes des meilleurs établissements hôteliers (conciergerie haut de gamme 24/7, chefs, chauffeurs etc.).

Fondé, lui, en Suisse en 2017 par Maxime Friess et Laurent Lacourt sous le nom d’Emerald Stay, Eterniti est un groupe européen spécialisé dans l’exploitation touristique de villas, chalets et appartements de prestige, en bord de mer et à la montagne.

Son savoir-faire repose sur trois piliers fondamentaux - la location, la gestion immobilière et les services de conciergerie - pour assurer une expérience fluide et fiable aux propriétaires comme aux voyageurs.

Regroupant trois marques allant de la propriété haut de gamme au bien d’exception (Emerald Stay, Bo House, Verbier Exclusive), son portefeuille compte plus de 800 propriétés - majoritairement gérées en exclusivité - dans 20 destinations parmi les plus prisées comme Chamonix, Méribel, Verbier, Saint-Tropez ou Majorque.

L’ancrage local permet à ces trois marques d’allier excellence opérationnelle et personnalisation, offrant une alternative aux hôtels et aux plateformes traditionnelles ; avec une infrastructure digitale propre et une équipe dédiée, Eterniti leur fournit des ressources stratégiques en matière de technologie, réseau de distribution, support juridique et comptabilité, entre autres.

En 2022 (sous le nom d’Emerald Stay), la société a été la première au sein de l’industrie de location touristique en Europe à obtenir la certification B-Corp, soulignant son approche pionnière en matière d’environnement et de responsabilité sociale.

Gérant plus de 2 milliards d’euros d’actifs, le groupe Eterniti est majoritairement détenu par son équipe fondatrice et soutenu par Limestone Capital, un fonds de capital-investissement spécialisé dans l’économie de l’expérience, notamment la transformation du secteur de l’hôtellerie et du voyage.

Lire aussi : Emerald Stay croit en l'avenir de l'ultra-luxe 🔑

Lu 232 fois

Tags : bo house, courchevel, emerald stay, eterniti
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news LuxuryTravelMaG

Les dernières actualités d’Explora Journeys : une rentrée riche en nouveautés

Les dernières actualités d’Explora Journeys : une rentrée riche en nouveautés
Explora Journeys, la compagnie de voyages en mer d’exception, poursuit son développement à vive...
Dernière heure

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Paris/Région Parisienne H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

L’avenir des vacances des Français : entre proximité, personnalisation et contraintes écologiques

L’avenir des vacances des Français : entre proximité, personnalisation et contraintes écologiques
Partez en France

Partez en France

Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay

Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture
HotelMaG

Hébergement

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias