Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture

Déjà présente à Saint-Tropez où elle est née, la marque Bo House poursuit son développement et s’installe à Courchevel.
Dans cette station de montagne ultra-chic, recherchée pour son domaine skiable, ses adresses étoilées et ses boutiques de prestige, Bo House lance une collection de dix chalets privés, situés dans les quartiers emblématiques - Bellecôte, Jardin Alpin, Nogentil, centre 1850, Moriond 1650 et Le Praz.
Plus qu’un séjour, Bo House propose une expérience immersive, où l’intimité, le raffinement et les services sur-mesure se conjuguent.
En effet, pour que chaque séjour soit "une expérience taillée sur-mesure", une conciergerie est disponible 24/24 ,7 jours sur 7 pour organiser transferts privés, réservations ou événements privés.
A la demande, des chefs étoilés peuvent être invités à cuisiner dans les chalets, des soins bien-être sont proposés directement dans les espaces spa, et des activités sont personnalisées (premières traces, soirées privatisées).
Dans cette station de montagne ultra-chic, recherchée pour son domaine skiable, ses adresses étoilées et ses boutiques de prestige, Bo House lance une collection de dix chalets privés, situés dans les quartiers emblématiques - Bellecôte, Jardin Alpin, Nogentil, centre 1850, Moriond 1650 et Le Praz.
Plus qu’un séjour, Bo House propose une expérience immersive, où l’intimité, le raffinement et les services sur-mesure se conjuguent.
En effet, pour que chaque séjour soit "une expérience taillée sur-mesure", une conciergerie est disponible 24/24 ,7 jours sur 7 pour organiser transferts privés, réservations ou événements privés.
A la demande, des chefs étoilés peuvent être invités à cuisiner dans les chalets, des soins bien-être sont proposés directement dans les espaces spa, et des activités sont personnalisées (premières traces, soirées privatisées).
Deux exemples de chalets haute couture
Autres articles
-
Monte-Carlo SBM dévoile son projet hôtelier à Courchevel 1850
-
Courchevel : l'hôtel Barrière Les Neiges a rejoint le réseau Virtuoso
-
Emerald Stay croit en l'avenir de l'ultra-luxe 🔑
-
Le chef Adrien Trouilloud rejoint Les Airelles à Courchevel
-
Alexia Lainé, nouvelle directrice de l’Office de Tourisme de Courchevel
Deux exemples. Le Chalet Shemshak offre un accès ski aux pieds et 400 m² d’élégance alpine.
Avec ses cinq chambres, un étage entier dédié au bien-être (piscine intérieure, jacuzzi, hammam, sauna, salle de sport) et des services sur-mesure (chef privé, majordome, chauffeur, conciergerie, etc.), il accueille jusqu’à 13 personnes.
Il est adapté pour partager au coin du feu des escapades en famille comme pour des retrouvailles entre amis.
Dans le quartier du Cospillot, à proximité du centre et des pistes, le Chalet L’Elixir (717 m²) créé par l'architecte Jean-Marc Mouchet, s’inspire de l’univers raffiné de la haute parfumerie française et fait dialoguer lignes contemporaines et finitions précieuses.
Il peut accueillir 14 personnes dans ses 6 chambres en suite, dont une master occupant tout un étage, ses 7 salles de bains, ses vastes espaces de réception, sa terrasse chauffée, son Spa privé avec piscine intérieure, jacuzzi, hammam, sauna, sa salle de sport, sa salle de massage. Cave à vins, bar et cinéma complètent l’expérience.
Avec ses cinq chambres, un étage entier dédié au bien-être (piscine intérieure, jacuzzi, hammam, sauna, salle de sport) et des services sur-mesure (chef privé, majordome, chauffeur, conciergerie, etc.), il accueille jusqu’à 13 personnes.
Il est adapté pour partager au coin du feu des escapades en famille comme pour des retrouvailles entre amis.
Dans le quartier du Cospillot, à proximité du centre et des pistes, le Chalet L’Elixir (717 m²) créé par l'architecte Jean-Marc Mouchet, s’inspire de l’univers raffiné de la haute parfumerie française et fait dialoguer lignes contemporaines et finitions précieuses.
Il peut accueillir 14 personnes dans ses 6 chambres en suite, dont une master occupant tout un étage, ses 7 salles de bains, ses vastes espaces de réception, sa terrasse chauffée, son Spa privé avec piscine intérieure, jacuzzi, hammam, sauna, sa salle de sport, sa salle de massage. Cave à vins, bar et cinéma complètent l’expérience.
Eterniti, un groupe spécialisé dans les biens d'exception
Dans le quartier du Cospillot, le Chalet L’Elixir peut accueillir 14 personnes dans ses 717 m² - Photo : BO House
Bo House est la marque du Groupe Eterniti incluant les propriétés équivalent 5* et palaces, avec des services extras premium dignes des meilleurs établissements hôteliers (conciergerie haut de gamme 24/7, chefs, chauffeurs etc.).
Fondé, lui, en Suisse en 2017 par Maxime Friess et Laurent Lacourt sous le nom d’Emerald Stay, Eterniti est un groupe européen spécialisé dans l’exploitation touristique de villas, chalets et appartements de prestige, en bord de mer et à la montagne.
Son savoir-faire repose sur trois piliers fondamentaux - la location, la gestion immobilière et les services de conciergerie - pour assurer une expérience fluide et fiable aux propriétaires comme aux voyageurs.
Regroupant trois marques allant de la propriété haut de gamme au bien d’exception (Emerald Stay, Bo House, Verbier Exclusive), son portefeuille compte plus de 800 propriétés - majoritairement gérées en exclusivité - dans 20 destinations parmi les plus prisées comme Chamonix, Méribel, Verbier, Saint-Tropez ou Majorque.
L’ancrage local permet à ces trois marques d’allier excellence opérationnelle et personnalisation, offrant une alternative aux hôtels et aux plateformes traditionnelles ; avec une infrastructure digitale propre et une équipe dédiée, Eterniti leur fournit des ressources stratégiques en matière de technologie, réseau de distribution, support juridique et comptabilité, entre autres.
En 2022 (sous le nom d’Emerald Stay), la société a été la première au sein de l’industrie de location touristique en Europe à obtenir la certification B-Corp, soulignant son approche pionnière en matière d’environnement et de responsabilité sociale.
Gérant plus de 2 milliards d’euros d’actifs, le groupe Eterniti est majoritairement détenu par son équipe fondatrice et soutenu par Limestone Capital, un fonds de capital-investissement spécialisé dans l’économie de l’expérience, notamment la transformation du secteur de l’hôtellerie et du voyage.
Lire aussi : Emerald Stay croit en l'avenir de l'ultra-luxe 🔑
Fondé, lui, en Suisse en 2017 par Maxime Friess et Laurent Lacourt sous le nom d’Emerald Stay, Eterniti est un groupe européen spécialisé dans l’exploitation touristique de villas, chalets et appartements de prestige, en bord de mer et à la montagne.
Son savoir-faire repose sur trois piliers fondamentaux - la location, la gestion immobilière et les services de conciergerie - pour assurer une expérience fluide et fiable aux propriétaires comme aux voyageurs.
Regroupant trois marques allant de la propriété haut de gamme au bien d’exception (Emerald Stay, Bo House, Verbier Exclusive), son portefeuille compte plus de 800 propriétés - majoritairement gérées en exclusivité - dans 20 destinations parmi les plus prisées comme Chamonix, Méribel, Verbier, Saint-Tropez ou Majorque.
L’ancrage local permet à ces trois marques d’allier excellence opérationnelle et personnalisation, offrant une alternative aux hôtels et aux plateformes traditionnelles ; avec une infrastructure digitale propre et une équipe dédiée, Eterniti leur fournit des ressources stratégiques en matière de technologie, réseau de distribution, support juridique et comptabilité, entre autres.
En 2022 (sous le nom d’Emerald Stay), la société a été la première au sein de l’industrie de location touristique en Europe à obtenir la certification B-Corp, soulignant son approche pionnière en matière d’environnement et de responsabilité sociale.
Gérant plus de 2 milliards d’euros d’actifs, le groupe Eterniti est majoritairement détenu par son équipe fondatrice et soutenu par Limestone Capital, un fonds de capital-investissement spécialisé dans l’économie de l’expérience, notamment la transformation du secteur de l’hôtellerie et du voyage.
Lire aussi : Emerald Stay croit en l'avenir de l'ultra-luxe 🔑