Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture

Deux exemples. Le Chalet Shemshak offre un accès ski aux pieds et 400 m² d’élégance alpine.



Avec ses cinq chambres, un étage entier dédié au bien-être (piscine intérieure, jacuzzi, hammam, sauna, salle de sport) et des services sur-mesure (chef privé, majordome, chauffeur, conciergerie, etc.), il accueille jusqu’à 13 personnes.



Il est adapté pour partager au coin du feu des escapades en famille comme pour des retrouvailles entre amis.



Dans le quartier du Cospillot, à proximité du centre et des pistes, le Chalet L’Elixir (717 m²) créé par l'architecte Jean-Marc Mouchet, s’inspire de l’univers raffiné de la haute parfumerie française et fait dialoguer lignes contemporaines et finitions précieuses.



Il peut accueillir 14 personnes dans ses 6 chambres en suite, dont une master occupant tout un étage, ses 7 salles de bains, ses vastes espaces de réception, sa terrasse chauffée, son Spa privé avec piscine intérieure, jacuzzi, hammam, sauna, sa salle de sport, sa salle de massage. Cave à vins, bar et cinéma complètent l’expérience.