Yohann Metayer-Claret rejoint Naboo pour accélérer sa stratégie internationale

Naboo muscle son comité exécutif.
La plateforme spécialisée dans l’organisation d’événements d’entreprise annonce la nomination de Yohann Metayer-Claret en tant qu’Executive Vice President.
Une arrivée stratégique pour accompagner l’expansion internationale du groupe et structurer ses relations avec les partenaires hôteliers et événementiels.
Fort de 20 ans d’expérience dans le secteur du tourisme et du MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), Yohann Metayer-Claret a occupé plusieurs postes de direction, à la fois stratégiques et opérationnels.
Il a notamment marqué de son empreinte Ideal Meetings & Events (IME), acteur de référence en Europe, où il a exercé successivement les fonctions de Directeur général puis de Président pendant près de dix ans.
La plateforme spécialisée dans l’organisation d’événements d’entreprise annonce la nomination de Yohann Metayer-Claret en tant qu’Executive Vice President.
Une arrivée stratégique pour accompagner l’expansion internationale du groupe et structurer ses relations avec les partenaires hôteliers et événementiels.
Fort de 20 ans d’expérience dans le secteur du tourisme et du MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), Yohann Metayer-Claret a occupé plusieurs postes de direction, à la fois stratégiques et opérationnels.
Il a notamment marqué de son empreinte Ideal Meetings & Events (IME), acteur de référence en Europe, où il a exercé successivement les fonctions de Directeur général puis de Président pendant près de dix ans.
Ancien dirigeant d’IME et membre du COMEX de Châteauform'
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Durant son passage chez IME, il pilote une transformation d’envergure : structuration d’une offre dédiée aux grands comptes, déploiement d’outils digitaux et consolidation du positionnement de l’entreprise sur le marché européen.
Parallèlement, il intègre le comité exécutif de Châteauform’, contribuant à la stratégie de croissance du groupe et au développement de ses activités en Europe dans un contexte de mutation du secteur.
En rejoignant Naboo, Yohann Metayer-Claret aura pour mission de piloter et structurer les relations partenaires à l’échelle mondiale. Une fonction clé pour soutenir l’ambition de la plateforme dans un marché en pleine transformation.
"Son arrivée marque une étape décisive dans notre expansion", souligne Antoine Servant, COO et cofondateur de Naboo. "Yohann rejoint notre COMEX pour porter notre vision globale et propulser notre stratégie de partenariats à l’échelle mondiale."
Parallèlement, il intègre le comité exécutif de Châteauform’, contribuant à la stratégie de croissance du groupe et au développement de ses activités en Europe dans un contexte de mutation du secteur.
En rejoignant Naboo, Yohann Metayer-Claret aura pour mission de piloter et structurer les relations partenaires à l’échelle mondiale. Une fonction clé pour soutenir l’ambition de la plateforme dans un marché en pleine transformation.
"Son arrivée marque une étape décisive dans notre expansion", souligne Antoine Servant, COO et cofondateur de Naboo. "Yohann rejoint notre COMEX pour porter notre vision globale et propulser notre stratégie de partenariats à l’échelle mondiale."
Une mission centrée sur les partenariats internationaux
Très impliqué dans les réseaux professionnels du secteur (CNA, GBTA, MPI), le nouveau dirigeant est identifié comme une figure influente du MICE européen. Il accompagnait également ces dernières années des dirigeants du tourisme et de l’hospitality sur des enjeux de stratégie et de structuration.
Pour Yohann Metayer-Claret, cette nomination s’inscrit dans une dynamique de transformation profonde du secteur : "L’avenir du MICE repose sur un duo d’intégration technologique et d’accompagnement humain fluides." Il affiche une ambition claire pour Naboo : franchir le cap du milliard d’euros sous 24 mois et s’imposer comme un leader mondial du marché.
Diplômé de l’INSEEC (Master 2 Marketing & Management), passé par l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Staffordshire University et University of Ballarat, Yohann Metayer-Claret poursuit par ailleurs un MBA for Entrepreneurs auprès d’Augment.org, témoignant d’une volonté de formation continue tournée vers l’innovation et l’entrepreneuriat.
Pour Yohann Metayer-Claret, cette nomination s’inscrit dans une dynamique de transformation profonde du secteur : "L’avenir du MICE repose sur un duo d’intégration technologique et d’accompagnement humain fluides." Il affiche une ambition claire pour Naboo : franchir le cap du milliard d’euros sous 24 mois et s’imposer comme un leader mondial du marché.
Diplômé de l’INSEEC (Master 2 Marketing & Management), passé par l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Staffordshire University et University of Ballarat, Yohann Metayer-Claret poursuit par ailleurs un MBA for Entrepreneurs auprès d’Augment.org, témoignant d’une volonté de formation continue tournée vers l’innovation et l’entrepreneuriat.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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