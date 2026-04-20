Allez, vivement les vacances d’été ! Le taux de départ en juillet/août flirte avec les 65%. Au moins, avec les reportages sur les bouchons de l’A7 et les glaces à l’eau sur la plage de Palavas-les-Flots, les média seront en phase avec les aspirations des Français !



Et qui sait, cette année, les télés pourraient même ajouter un reportage sur une famille qui part en randonnée dans les alpages pour aller caresser le cul des vaches…



Car le fameux « tourisme de montagne quatre saisons » est en piste. Encore davantage cet été alors que les professionnels n’ont plus que le mot « destination refuge » à la bouche.



La montagne coche toutes les cases : au sens propre avec ses « rustiques » refuges d’altitude. Et au sens figuré avec des vacances loin des turpitudes du monde; et, en ces temps de flambée du prix du pétrole, encore accessible financièrement. Jusqu’à quand ?



