César Balderacchi nous a quittés

César Balderacchi, ancien président du SNAV nous a quittés.A l'occasion de la saga sur l'histoire des Entreprises du Voyage, nous étions revenus sur son parcours.Originaire du sud Tyrol italien, un père entrepreneur en bâtiments, César Balderacchi arrive en France à l’âge de 5 ans.A 15 ans il travaille tous les week-ends sur les chantiers de son père. Il apprend le métier de métreur en bâtiment.Sa voie semble toute tracée dans l’entreprise familiale quand il rencontre en 1962, à 21 ans,D’une petite entreprise familiale belge ce dernier fera la plus importante agence européenne du transport ferroviaire et instaurera le célèbre BIGT (Billet International Groupe Travailleurs).César Balderacchi entre dans le groupe comme prospecteur sur les chantiers à la rencontre des travailleurs, clients potentiels du chemin de fer. Il gravit les échelons, devient directeur des ventes en charge des négociations avec les grands distributeurs, puis directeur de la communication.C’est un communiquant doté d'un certain sens politique qui va siéger pour douze ans au SNAV, au titre des réseaux intégrés. Avant il a créé et présidé la Chambre syndicale Ile-de-France, qui représente près de 60% du volume d’affaires national.