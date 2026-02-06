Enfin, la nouvelle doxa (depuis une bonne dizaine d’années) consiste à vouloir concilier les intérêts et pratiques des populations touristiques et populations résidentes. Une tâche colossale dont se sont emparés tous les acteurs du tourisme territorial sans pour autant avoir de recettes infaillibles et les moyens de les mettre en œuvre.



Certes, depuis longtemps, l’apparition des « Greeters » a permis à des touristes de visiter de façon personnalisée un territoire urbain. Concurrencée par quelques autres associations, ce mouvement est un succès.



Autre pratique bienvenue, facilitant le contact avec les locaux, l’exploration d’un quartier donné sur une thématique particulière : le cinéma, la chanson, l’art nouveau, l’art industriel, le « street art », les chocolateries, les fabriques de bière locale…



Inépuisable cette façon innovante de faire vivre des lieux alternatifs, est d’autant plus un succès qu’elle implique des populations résidentes traditionnellement éloignées des touristes. L’accueil de jeunes scolaires sous la forme de séjours d’échange est un autre outil à ne pas négliger ainsi que tous les échanges associatifs de nature sportive ou culturelle.



Les guinguettes, les bals, les « plages éphémères », le cinéma en plein air et autres animations et fêtes de rue sont également un excellent moyen de faire cohabiter deux types de publics. Les marathons, les rallyes, les promenades de nuit, à pied ou à vélo permettent également de satisfaire la demande ludique, festive et participative des urbains et de leurs visiteurs…



En résumé : pour être parfaite : la « comédie urbaine » doit bel et bien être aussi et surtout humaine. Et le tourisme doit être ce lien permettant à deux mondes de cohabiter en paix. Lien numérique soit, mais là encore : lien humain !



Et cessons de qualifier le touriste de « sur touriste » histoire de détendre l’atmosphère.