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Égypte : la 24ème édition du Forum sera dédiée à Pierre Amalou

l'Escaet a racheté le Forum des Pionniers en 2014


L’ESCAET et Travel-Insight saluent la mémoire de Pierre Amalou, fondateur du Forum des Pionniers, disparu le 18 avril 2026. Figure majeure du tourisme français, il laisse derrière lui un événement emblématique dont la 24e édition, prochainement organisée en Égypte, lui sera dédiée.


Rédigé par le Lundi 20 Avril 2026 à 15:26

Égypte : la 24ème édition du Forum sera dédiée à Pierre Amalou - Depositphotos.com Auteur frank11
Égypte : la 24ème édition du Forum sera dédiée à Pierre Amalou - Depositphotos.com Auteur frank11
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Dans un communiqué de presse, l'ESCAET et Travel-Insight rendent hommage à Pierre Amalou, fondateur du Forum des Pionniers, décédé le 18 avril 2026.

Pour rappel, en 2014, l'ESCAET a fait l'acquisition du Forum des Pionniers et du magazine Stratégos, à l'occasion de ses 30 ans.

Pour honorer la mémoire de Pierre Amalou et marquer la continuité de son œuvre, la 24ème édition du Forum des Pionniers, qui se tiendra prochainement en Égypte, lui sera dédiée.

Un temps spécifique sera prévu, lors de la cérémonie d'ouverture, pour évoquer son parcours, faire entendre la parole de quelques-uns de ses compagnons de route, et rappeler la responsabilité collective qui est désormais la nôtre : faire vivre, édition après édition, le Forum tel que Pierre l'avait imaginé.

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« Lorsque l'ESCAET a fait l'acquisition du Forum des Pionniers et du magazine Stratégos en 2014, à une période où nous fêtions les 30 ans, Pierre Amalou nous a confié l'œuvre d'une vie. Pierre n'était pas seulement le créateur d'un événement, il était le créateur d'une manière de faire dialoguer notre profession. Une manière directe, exigeante, bienveillante, où l'on pense ensemble plutôt que les uns contre les autres.

Douze éditions plus tard, c'est cette philosophie qui continue de guider chacune de nos décisions. À titre collectif, l'ESCAET perd un parrain. Et le tourisme français perd l'une de ses plus belles figures. Toute notre équipe pense aujourd'hui à Laurence, à ses enfants et à ses petits-enfants. » a déclaré Julie Panadero, Directrice Générale de l'ESCAET.

« Quand nous avons lancé Travel-Insight avec Célia Tichadelle, c'est cet événement, porté par notre école, qui nous a permis d'avoir nos premiers clients et de nous connecter intelligemment au secteur touristique français, au contact de personnalités de très haut niveau.

Tout ce que nous sommes aujourd'hui doit, en partie, à ce que Pierre a construit en 2000. Pour nous, il était inconcevable de laisser cet événement disparaître. C'est pour cela que nous mettons autant d'énergie, aux côtés de l'ESCAET, à perpétuer son ADN : permettre cette parenthèse précieuse aux professionnels du tourisme, où tour-opérateurs et distributeurs se retrouvent, échangent, et phosphorent ensemble aux décisions de demain. Merci Pierre, pour la confiance que tu as placée dans l'ESCAET et, par ricochet, dans notre génération. » a ajouté Stanislas Lucien, Directeur Associé de Travel-Insight.

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Tags : forum des pionniers
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