Égypte : la 24ème édition du Forum sera dédiée à Pierre Amalou

Lorsque l'ESCAET a fait l'acquisition du Forum des Pionniers et du magazine Stratégos en 2014, à une période où nous fêtions les 30 ans, Pierre Amalou nous a confié l'œuvre d'une vie. Pierre n'était pas seulement le créateur d'un événement, il était le créateur d'une manière de faire dialoguer notre profession. Une manière directe, exigeante, bienveillante, où l'on pense ensemble plutôt que les uns contre les autres.



Douze éditions plus tard, c'est cette philosophie qui continue de guider chacune de nos décisions. À titre collectif, l'ESCAET perd un parrain. Et le tourisme français perd l'une de ses plus belles figures. Toute notre équipe pense aujourd'hui à Laurence, à ses enfants et à ses petits-enfants.

Quand nous avons lancé Travel-Insight avec Célia Tichadelle, c'est cet événement, porté par notre école, qui nous a permis d'avoir nos premiers clients et de nous connecter intelligemment au secteur touristique français, au contact de personnalités de très haut niveau.



Tout ce que nous sommes aujourd'hui doit, en partie, à ce que Pierre a construit en 2000. Pour nous, il était inconcevable de laisser cet événement disparaître. C'est pour cela que nous mettons autant d'énergie, aux côtés de l'ESCAET, à perpétuer son ADN : permettre cette parenthèse précieuse aux professionnels du tourisme, où tour-opérateurs et distributeurs se retrouvent, échangent, et phosphorent ensemble aux décisions de demain. Merci Pierre, pour la confiance que tu as placée dans l'ESCAET et, par ricochet, dans notre génération.