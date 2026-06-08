La Norvège enregistre une hausse de 12,4 % des réservations pour l’été 2026. @depositphotos/fokkebok
Faut-il vraiment y voir une révolution durable des comportements touristiques ?
Car à chaque épisode de canicule, ou presque, le sujet revient dans les médias. Les communiqués et autres communication pleuvent pour vanter les mérites des destinations préservées des fortes chaleurs. Le mercure est monté ces derniers jours en France, et bingo, le « coolcation » refait ainsi surface comme l’une des tendances de l’été 2026.
Norvège, Islande, Écosse, Finlande, littoral atlantique ou montagnes françaises : les destinations plus fraîches attireraient davantage de voyageurs en quête de températures supportables.
Le phénomène existe bel et bien. Mais il reste encore loin de bouleverser la hiérarchie touristique européenne.
Car à chaque épisode de canicule, ou presque, le sujet revient dans les médias. Les communiqués et autres communication pleuvent pour vanter les mérites des destinations préservées des fortes chaleurs. Le mercure est monté ces derniers jours en France, et bingo, le « coolcation » refait ainsi surface comme l’une des tendances de l’été 2026.
Norvège, Islande, Écosse, Finlande, littoral atlantique ou montagnes françaises : les destinations plus fraîches attireraient davantage de voyageurs en quête de températures supportables.
Le phénomène existe bel et bien. Mais il reste encore loin de bouleverser la hiérarchie touristique européenne.
Un contexte économique et géopolitique favorable
Cette évolution s’inscrit malgré tout dans un contexte plus large. Entre inflation, tensions géopolitiques et hausse du coût des transports, les Français repensent leurs vacances.
Selon une enquête Ifop réalisée pour Alliance France Tourisme, 41 % d’entre eux déclarent modifier leurs projets de vacances en 2026 en privilégiant des destinations de proximité. Dans le même temps, les intentions de départ vers la France progressent de 15,2 %.
Le coolcation accompagne donc une autre tendance de fond : celle du « moins loin ». Des vacances plus proches, plus accessibles et parfois plus supportables sur le plan climatique.
Les professionnels du secteur ont rapidement identifié cette attente. Plusieurs acteurs français repositionnent déjà leur offre autour de cette promesse de fraîcheur.
C’est le cas de Vacances Bleues, qui met en avant des établissements situés dans des régions moins exposées aux fortes chaleurs estivales. Montagne, façade atlantique ou destinations nature deviennent des arguments aussi attractifs que la plage et le soleil.
Même constat chez Evaneos. La plateforme spécialisée dans le voyage responsable observe une transformation progressive des flux touristiques en Europe et parle désormais d’hyper-régionalisation du tourisme. L’objectif : orienter les voyageurs vers des destinations moins saturées, plus tempérées et plus durables.
Lire aussi : Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe
Les destinations françaises de moyenne montagne profitent elles aussi de cette dynamique. Alpes, Jura, Vosges ou Massif central séduisent une clientèle qui ne recherche plus seulement les activités outdoor, mais aussi des températures plus agréables en été.
Certaines stations, longtemps très dépendantes du ski, voient même dans le coolcation une opportunité de renforcer l'activité estivale et de mieux répartir leur fréquentation sur l’année.
Selon une enquête Ifop réalisée pour Alliance France Tourisme, 41 % d’entre eux déclarent modifier leurs projets de vacances en 2026 en privilégiant des destinations de proximité. Dans le même temps, les intentions de départ vers la France progressent de 15,2 %.
Le coolcation accompagne donc une autre tendance de fond : celle du « moins loin ». Des vacances plus proches, plus accessibles et parfois plus supportables sur le plan climatique.
Les professionnels du secteur ont rapidement identifié cette attente. Plusieurs acteurs français repositionnent déjà leur offre autour de cette promesse de fraîcheur.
C’est le cas de Vacances Bleues, qui met en avant des établissements situés dans des régions moins exposées aux fortes chaleurs estivales. Montagne, façade atlantique ou destinations nature deviennent des arguments aussi attractifs que la plage et le soleil.
Même constat chez Evaneos. La plateforme spécialisée dans le voyage responsable observe une transformation progressive des flux touristiques en Europe et parle désormais d’hyper-régionalisation du tourisme. L’objectif : orienter les voyageurs vers des destinations moins saturées, plus tempérées et plus durables.
Lire aussi : Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe
Les destinations françaises de moyenne montagne profitent elles aussi de cette dynamique. Alpes, Jura, Vosges ou Massif central séduisent une clientèle qui ne recherche plus seulement les activités outdoor, mais aussi des températures plus agréables en été.
Certaines stations, longtemps très dépendantes du ski, voient même dans le coolcation une opportunité de renforcer l'activité estivale et de mieux répartir leur fréquentation sur l’année.
Effet de mode, levier marketing ou véritable tendance de fond ?
Reste une question : le coolcation est-il une vraie bascule du marché ou surtout un nouvel angle marketing ?
Les chiffres invitent en tout cas à relativiser. Selon le dernier Observatoire des Entreprises du Voyage (EdV) et d’Orchestra, les réservations pour les départs de juillet-août accusent, à fin mai, un retard de 10,5 % en nombre de dossiers par rapport à 2025, contre -8 % un mois plus tôt.
Certes, certaines destinations nordiques progressent : la Norvège affiche une hausse de 12,4 % des réservations pour l’été 2026. Une progression notable, mais encore très loin des volumes réalisés par les grandes destinations méditerranéennes, qui continuent de dominer largement le marché estival européen.
Car dans le choix des vacances, un critère reste largement prioritaire : le prix.
Didier Arino, directeur associé de Protourisme nous le rappelait encore dans TourMaG : 71 % des vacanciers considèrent le budget comme déterminant dans leur choix de destination. « Nous sommes sortis d'une logique de rapport qualité-prix ou de recherche d'expérience et de plaisir. Aujourd'hui, le critère dominant, c'est avant tout le prix ».
Même logique concernant la distance. « La tendance du moins loin, moins cher, moins longtemps se confirme. Les vacanciers privilégient de plus en plus des destinations situées à environ trois heures de leur domicile », ajoutait Didier Arino.
Autrement dit, si la fraîcheur devient un argument de plus en plus recherché, elle ne suffit pas encore à détrôner les grands classiques du tourisme estival.
L’Europe du Sud continuera donc d’attirer des millions de visiteurs. Mais une chose change progressivement : la chaleur n’est plus automatiquement associée à des vacances réussies. Dans le tourisme aussi, la fraîcheur devient désormais un critère de choix.
Les chiffres invitent en tout cas à relativiser. Selon le dernier Observatoire des Entreprises du Voyage (EdV) et d’Orchestra, les réservations pour les départs de juillet-août accusent, à fin mai, un retard de 10,5 % en nombre de dossiers par rapport à 2025, contre -8 % un mois plus tôt.
Certes, certaines destinations nordiques progressent : la Norvège affiche une hausse de 12,4 % des réservations pour l’été 2026. Une progression notable, mais encore très loin des volumes réalisés par les grandes destinations méditerranéennes, qui continuent de dominer largement le marché estival européen.
Car dans le choix des vacances, un critère reste largement prioritaire : le prix.
Didier Arino, directeur associé de Protourisme nous le rappelait encore dans TourMaG : 71 % des vacanciers considèrent le budget comme déterminant dans leur choix de destination. « Nous sommes sortis d'une logique de rapport qualité-prix ou de recherche d'expérience et de plaisir. Aujourd'hui, le critère dominant, c'est avant tout le prix ».
Même logique concernant la distance. « La tendance du moins loin, moins cher, moins longtemps se confirme. Les vacanciers privilégient de plus en plus des destinations situées à environ trois heures de leur domicile », ajoutait Didier Arino.
Autrement dit, si la fraîcheur devient un argument de plus en plus recherché, elle ne suffit pas encore à détrôner les grands classiques du tourisme estival.
L’Europe du Sud continuera donc d’attirer des millions de visiteurs. Mais une chose change progressivement : la chaleur n’est plus automatiquement associée à des vacances réussies. Dans le tourisme aussi, la fraîcheur devient désormais un critère de choix.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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