Quand l’épargne prend le pas sur le voyage

La bonne nouvelle, c’est que l’envie de voyager ne disparaît pas. Chez les plus jeunes, elle explose même dès que la sécurité financière est assurée.



Leur épargne grimpe mois après mois — un pic en mars selon une étude YouGov— comme s’ils stockaient de quoi s’offrir enfin une échappée. Mais ils veulent voyager autrement : plus propre, plus cohérent, plus aligné avec leurs valeurs. Et ça, l’industrie sait y répondre… quand on lui en laisse le temps.



Reste en effet la politique, ce maillon faible. Tant que les règles du jeu changeront au gré des crises et des rapports de force, les Français ne casseront pas leur tirelire. Et, qui sait : l'intervention de Gabriel Attal, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles, sera peut être de nature à rassurer l'auditoire.



C’est aussi la période où l’on écrit au père Noël. On y croit.