Quand l’épargne prend le pas sur le voyage

Face aux gouvernements qui se succèdent depuis mi-2024, les ménages réfrènent leurs dépenses @DepositPhotos.Com
L’histoire a tout d’une fable moderne : cinq amis ont raflé 250 millions d’euros à l’EuroMillion, le plus gros gain jamais remporté dans l’Hexagone.
Une fortune qui pourrait ouvrir toutes les portes. Pourtant, à la question “Et maintenant ?”, aucune envie folle, aucun projet de voyage. Des dons, des voitures d’occasion et des placements “pour assurer l’avenir”. Même les millionnaires n’osent plus rêver.
C’est dire si le climat de prudence est profond. À l’Assemblée, les élus préfèrent s’étriper sur des motions de censure plutôt que de trancher. Les réformes dites "indispensables" glissent sous le tapis. La réforme des retraites ? Suspendue, jamais clarifiée.
L'épargne portée à un niveau record
Les chiffres parlent : 6,300 milliards d’euros d’épargne, un record depuis les années 1970, rappelait récemment Marc-Élie Caspar (Convera).
Pendant ce temps, selon le Collectif de Défense des Métiers du Voyage (CDMV), trois quarts des pros du voyage constatent des ventes 2025 en recul ou, au mieux, calées sur 2024.
Le moteur tourne au ralenti même s’il faut toujours nuancer et noter que les tour-opérateurs semblent bien moins alarmistes avec, toutefois, un retour massif de la dernière minute, symbole de ce climat fait d’incertitudes.
Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance et président du groupe Ensemble pour la République (EPR) à l'Assemblée nationale, aura beau jouer les équilibristes sur scène à l'occasion de la convention de Selectour en Afrique du Sud, la question est simple : comment libérer une partie de cet argent pour remettre les Français en mouvement ?
Et surtout : comment redonner confiance à une population qui se prépare manifestement à des lendemains compliqués si l’on prend à la lettre les propos du chef d’état-major des armées Fabien Mandon, selon lequel le pays doit être prêt à "accepter de perdre ses enfants"… Ce qui, convenons-en, n’incite pas à dépenser son argent en toute insouciance.
Les jeunes épargnent pour... voyager
La bonne nouvelle, c’est que l’envie de voyager ne disparaît pas. Chez les plus jeunes, elle explose même dès que la sécurité financière est assurée.
Leur épargne grimpe mois après mois — un pic en mars selon une étude YouGov— comme s’ils stockaient de quoi s’offrir enfin une échappée. Mais ils veulent voyager autrement : plus propre, plus cohérent, plus aligné avec leurs valeurs. Et ça, l’industrie sait y répondre… quand on lui en laisse le temps.
Reste en effet la politique, ce maillon faible. Tant que les règles du jeu changeront au gré des crises et des rapports de force, les Français ne casseront pas leur tirelire. Et, qui sait : l'intervention de Gabriel Attal, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles, sera peut être de nature à rassurer l'auditoire.
C’est aussi la période où l’on écrit au père Noël. On y croit.
