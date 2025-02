Gabriel Attal, invité du prochain congrès Selectour

La 50e édition du congrès Selectour se tiendra à Cape Town en Afrique du Sud en novembre prochain. Gabriel Attal , ancien Premier Ministre sera l'invité d'honneur de ce congrès. Depuis le 5 septembre 2024, il est depuis juillet 2024 président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale et est élu en décembre 2024 secrétaire général du parti Renaissance.Chaque année, Selectour invite des personnalités politiques, des sportifs, ou personnalités publiques à son congrès annuel.En 2024, Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture (2020 – 2022) , Florent Manaudou, champion Olympique du 50 m, et Cyril Lignac, chef cuisinier, pâtissier et animateur de télévision français étaient venus partager leurs expériences et leurs parcours en novembre dernier à Doha au Qatar.