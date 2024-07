Congrès Selectour : Roselyne Bachelot et Florent Manaudou attendus

Le congrès fera aussi place aux personnalités. Sont attendus Roselyne BACHELOT : Ancienne ministre de la Culture (2020 – 2022) et Florent MANAUDOU : Nageur français (4 médailles olympiques, 4 titres mondiaux, 6 ors Européens, 1 record du monde du 50 mètres dos).Enfin Vincent COLONNA alias « La Petite Culotte » et Sheila et son orchestre animeront les soirées du jeudi 28 novembre et du samedi 30 novembre 2024.