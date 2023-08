Selectour : retrouvez toute l'actualité

Selectour, en partenariat avec Rev’ Vacances et en collaboration avec la chaîne Oberoï Hôtels et Resort propose à ses clients de goûter aux charmes de l’Hôtel de luxe pour un rapport qualité / prix particulièrement attractif, lance le Tour Da Vinci Code et une croisière en Méditerranée avec pour 1 personne payante = 1 personne gratuite (en cabine double).Selectour propose désormais une formation Bac+3 en partenariat avec Viaticus à Paris et Lyon à travers la Selectour Selling Academy. La prochaine rentrée aura lieu en octobre 2023.Selectour lance Cockpit une chaîne de podcasts pour les voyageurs. Récits de voyages, anecdotes, coulisses du secteur du tourisme, les auditeurs pourront retrouver ces émissions sur les plateformes d'écoute et sur le site Selectour.com.